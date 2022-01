Offensivspieler Patrick Sussek, 21, verlässt den Fußball-Zweitligisten FC Ingolstadt und schließt sich dem West-Regionalligisten Fortuna Düsseldorf II an. Der gebürtige Ingolstädter wurde über zehn Jahre lang beim FCI ausgebildet und kam in den vergangenen beiden Spielzeiten auf insgesamt 17 Drittliga-Einsätze. Im Sommer 2021 warf den Außenbahnspieler eine schwere Fußverletzung zurück, in dieser Saison bestritt er keine Zweitliga-Partie. "Paddy ist Schanzer durch und durch und trägt das FCI-Gen in sich wie kaum ein Zweiter ", erklärte Ingolstadts Profifußball-Manager Malte Metzelder. "Dennoch ist nun für seine Entwicklung der richtige Zeitpunkt gekommen, eine neue sportliche Herausforderung zu suchen und bei einem anderen Verein wichtige Erfahrungen zu sammeln."