22. September 2018, 22:09 Uhr FC Ingolstadt Schnelles Ende nach langer Beziehung

Wie im vergangenen Jahr entlässt der FC Ingolstadt nach einem Saison-Fehlstart den Trainer. Doch das Aus von Stefan Leitl ist für den Klub besonders schmerzhaft.

Von Fabian Dilger, Ingolstadt/München

Für Stefan Leitl muss sich die Situation vertraut anfühlen. Auch der FC Ingolstadt kennt sie bereits. Es ist aber keine angenehme Vertrautheit, eher ein verzweifeltes Nicht schon wieder. Letzte Saison hielt der FC Ingolstadt drei Spieltage durch, in dieser Spielzeit waren es sechs, dann war Schluss für den jeweiligen Cheftrainer. Leitl, im vergangenen Jahr Nachfolger, erlebte die Situation nun aus der anderen Perspektive.

Doch so gewöhnlich es klingt, ist es für beide Seiten ein schmerzhaftes Auseinandergehen. Nach nur einem Jahr ist eine Verbindung gescheitert, die so logisch erschien. Ingolstadt hat mit dem 41-Jährigen einen der prägenden Köpfe der jungen Vereinshistorie verloren. Und der Karriereplan, den Leitl für sich selbst und den Ingolstadt für Leitl hatte, ist erst einmal abrupt beendet.

Elf Jahre lang war Leitl im Verein, von 2007 an spielte der gebürtige Münchner sechs Jahre lang beim FCI, erlebte den Aufstieg in die zweite Liga, wurde zum Taktgeber und Kapitän des Teams. Es war die längste Profi-Station des ehemaligen U21-Nationalspielers. Nach der Spielerkarriere wurde Leitl zuerst U17-Trainer beim FCI, dann wurde ihm die U21 anvertraut, er machte die Fußballlehrer-Lizenz. Ingolstadt hatte einen "Karriereplan" für die ehemalige Identifikationsfigur.

Seit der Winterpause spielt Ingolstadt inkonstant

Der Verein, der erst 2004 aus einer Fusion entstanden ist, wollte Leitl aufbauen, den langjährigen Wegbegleiter als prägendes Gesicht behalten. Anfragen aus Aue und Darmstadt, wo Torsten Frings einen Co-Trainer suchte, schoben die Schanzer einen Riegel vor: Leitl sollte bleiben. Schon 2016, als ein neuer Cheftrainer gesucht wurde, wurde von einer Trainerfindungskommission diskutiert, ob nicht Leitl soweit sei. Damals bekam Maik Walpurgis den Job. Im Sommer 2017, als Maik Walpurgis nach drei Spieltagen entlassen wurde, war es dann aber soweit: Leitl erhielt die Chance, das Profi-Team zu trainieren. Zuerst als Interims- dann als Chef-Trainer.

Die Zeit von Leitls sportlichem Wirken lässt sich relativ klar unterteilen: Als er übernahm, war er bis zur Winterpause erfolgreich, er führte das Team mit gutem Fußball wieder in Richtung Aufstiegsplätze. Dann gab Leitl das Ziel erste Liga aus, prompt spielte Ingolstadt inkonstant und changierte in der engen zweiten Liga zwischen vagen Aufstiegshoffnungen und dünnem Polster auf die Abstiegsränge.

Nach dem unbefriedigenden neunten Platz wollte sich der FCI diese Saison zumindest verbessern, so die defensive Zielmarke des Vereins. Die Transferausgaben waren auf den Aufstiegskampf ausgerichtet: Nur Bundesliga-Absteiger Köln gab in der zweiten Liga mehr aus. Der Start in die Saison verlief trotzdem gewohnt inkonstant, gute Heimauftritte mit schwacher Chancenverwertung wechselten sich mit schlechten Auswärtspartien ab. Die letzte Woche verschärfte die sportliche Lage. In Bochum war Ingolstadt bei einem 0:6 vollkommen von der Rolle und bekam die höchste Zweitliganiederlage.

Favoriten auf die Nachfolge sind angeblich Jens Keller und Markus Weinzierl

Das Spiel gegen St. Pauli am Freitagabend war die letzte Chance für Leitl. In einem schwachen Spiel war ein Fehler von FC-Torwart Marco Knaller entscheidend. Nach sechs Spielen haben die Ingolstädter nur einen Sieg und fünf Punkte eingefahren. Wie in der letzten Saison bevorzugten die Vorgesetzten von Leitl auch diesmal ein schnelles Ende: Am Tag nach dem Spiel wurden Leitl und sein Co-Trainer Andre Mijatovic entlassen. "Die Entscheidung tut weh, da Stefan nicht nur für seine Qualitäten als Mensch und Trainer sehr geschätzt wird, sondern durch die lange, gemeinsame Zeit auch eine tiefe Verbindung zum Verein besteht. Aber wir haben uns aufgrund der sportlichen Entwicklung zu diesem Schritt entschlossen", sagte Ingolstadts Sportdirektor Angelo Vier. Leitl wird dem Klub nicht erhalten bleiben, nicht etwa wieder in den Ingolstädter Jugendbereich zurückkehren, hieß es vom Verein.

Am Samstag konferierten Sportdirektor Vier und der Sport-Geschäftsführer Harald Gärtner ausführlich. "Zeitnah" wolle man einen Nachfolger präsentieren. Ingolstadt spielt schon am Dienstag in Köln. Laut Kicker wurde Ex-Trainer Ralph Hasenhüttl angefragt - erfolglos. Favoriten seien Jens Keller und Markus Weinzierl. Vom Verein hieß es, es sei unsicher, ob man noch vor dem Spiel einen Nachfolger präsentieren könne. Möglich sei auch eine interne Interimslösung.