Der Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt 04 leiht Florian Pick zum 1. Januar 2022 vom FC Heidenheim aus. Zusätzlich sichert er sich einen Kaufoption für den Außenbahnspieler. Malte Metzelder, Manager Profifußball, nennt Pick "einen hochveranlagten Spieler", er bringe "Tempo und Zug zum Tor sowie ein starkes Eins-gegen-Eins mit". Der Verein beginne damit seine Ankündigung umzusetzen, sich für die Restrunde qualitativ verstärken zu wollen. Ausgebildet bei Eintracht Trier, dem 1. FC Kaiserslautern und in der Schalker Knappenschmiede gelang dem 26-jährigen Rechtsfuß nach einer Leihe zum 1. FC Magdeburg der Durchbruch in der dritten Liga bei den "Roten Teufeln". In den Spielzeiten 18/19 und 19/20 sammelte er 32 Scorerpunkte und schloss sich dann dem 1. FC Heidenheim an (40 Spiele, zwei Vorlagen).

"Der FCI ist eine richtig gute Adresse im deutschen Profifußball", wird Pick zitiert, "auch wenn er momentan sicherlich vor einer großen Herausforderung steht." Der wolle er sich gerne stellen.