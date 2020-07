Im zweiten Jahr in Serie verlieren die Schanzer in der Zweitliga-Relegation, obwohl Trainer Tomas Orals Taktik gegen Nürnberg aufgeht. Der Druck, 2021 aufzusteigen, ist damit natürlich nicht kleiner geworden.

Der Ingolstädter Torwart Marco Knaller weinte, sein Kapitän Stefan Kutschke verstrickte sich in Tumulte mit den Gegnern auf dem Rasen, der Linksverteidiger Marcel Gaus drosch vor der Auswechselbank eine Kiste durch die Gegend. Ihr Trainer Tomas Oral, 47, wischte sich wenig später Tränen aus den Augen. Tränen, Trauer, Wut: Emotionen nach einem Drama bewältigt jeder Mensch anders, das konnte man am Samstag im Ingolstädter Sportpark nach dem Relegations-Rückspiel um den letzten Zweitliga-Platz besichtigen. Nachdem dem FC Ingolstadt 04 der Aufstieg auf die bitterste Art und Weise noch entrissen worden war vom 1. FC Nürnberg. "Das ist eine schwere Situation. Ich weiß nicht, wo man da ansetzen soll, um wieder Kraft zu bekommen", sagte Oral. "Ich weiß nicht, was wir verbrochen haben", fand Knaller.

In der 96. Minute, also der Nachspielzeit der fünfminütigen Nachspielzeit, traf Fabian Schleusener zum 1:3 für den Club und glich so in der Endabrechnung zum 3:3 aus. Der FCN bleibt aufgrund der Auswärtstorregel Zweitligist. Oral haderte mit dem Referee Christian Dingert: "Er lässt fünf Minuten nachspielen und pfeift dann nicht ab. Was soll ich dazu sagen?" Zudem bemängelten die Ingolstädter, dass Dingert ein vermeintliches Foul vor Schleuseners Treffer nicht selbst am Video-Bildschirm überprüfte. Der Glückwunsch an den Club fiel Oral schwer, "weil wir es absolut verdient hätten". Bereits vor einem Jahr unterlagen Orals Ingolstädter in der Relegation gegen Wehen Wiesbaden (4:4) per Auswärtstorregel und stiegen so ab: "Letztes Jahr war schon brutal, aber das setzt hier dem Ganzen noch mal die Krone auf."

Sein Team ist nun einzigartig in der 2009 wiedereingeführten Relegation: Kein Verein hat zwei Jahre in Serie verloren. "Einfach kriegst du woanders", lautet seit dem Wehen-K.o. das Motto des 16-jährigen Klubs. Es passt mittlerweile wohl zu keinem deutschen Profiklub besser.

Auch weil die Ingolstädter ja gegen die Franken am Samstag überzeugten: Nach dem 0:2 im Hinspiel sahen sie wie der sichere Verlierer aus. "Wir wussten aber, wenn wir ein Tor schießen, kommen wir in die Köpfe vom Club", sagte Gaus, der einer der stärksten Ingolstädter war. In der Defensive machte er keinen Fehler, offensiv bereitete er jeweils per Freistoß die drei Treffer von Kutschke, Tobias Schröck und Robin Krauße vor. Oral, der bislang mehr als Motivator denn als Taktiker bewertet wurde, hatte nun als Taktiker überzeugt. Er stellte den kantigen Verteidiger Björn Paulsen überraschend als Sechser auf und nahm dem Club damit jegliche Wucht. Der Plan, gegen den Favoriten kein Gegentor zu kassieren, ging mehr als 90 Minuten lang auf.

Der FCI, anders als die Nürnberger nach fünfeinhalb Englischen Wochen und ohne einwöchige Pause in die Relegation gestartet, hatte schon zuvor gezeigt, dass er nach Tiefschlägen zurückkommen kann. Alleine der Weg in die Entscheidungsspiele war im Dauerspielbetrieb ja ein Produkt aus Orals Motivationskünsten und dem Ehrgeiz seiner Spieler. Und dann waren da noch die ähnlich niederschmetternden Ereignisse der Vorwoche, die die Kicker trotzdem schnell verdrängten: Für zwei Minuten war der FCI am letzten Spieltag aufgestiegen nach dem 2:0 bei 1860 München. Doch dann trafen die Würzburger Kickers auf einem anderen Platz per fragwürdigem Elfmeter und zogen vorbei. "Zweimal wird uns der Kuchen, kurz bevor du ihn ausgepackt hast, weggenommen", sagte Gaus. "Es tut einfach weh, es kotzt mich an." Meister der Herzen hat man Schalke im Jahr 2001 nach der knappen Titelentscheidung genannt. Die Ingolstädter wären jetzt demnach der Zweitliga-Aufsteiger der Herzen, eine Zuschreibung, die ihnen natürlich nicht behagt.

Eine halbe Stunde nach dem Spielende stand der Trainer Oral noch geplättet auf dem Rasen, leerer Blick, die Hände in die Seiten gespannt. Der Vorstandsvorsitzende Peter Jackwerth sah ihn und nahm ihn in den Arm. "Das Ergebnis in der Art, in der es zustande kam, ist schmerzhaft. Die fünf Minuten waren rum, aber es ist, wie es ist. Haken wir es ab und richten uns wieder auf", sagte der Klubboss. Er sprach mit dem Pragmatismus eines Unternehmers, der in seinem Leben zwei Zeitarbeitsfirmen und eben auch den FC Ingolstadt gründete. Mit diesem Pragmatismus vermag er es wohl tatsächlich, die Trauer zu bewältigen und den Verein wieder aufzurichten wie kein anderer. Mut mache ihm diese Saison schon, sagte er dem BR und blickte voraus: "Wir treten ja nicht an, um irgendwo im Mittelfeld zu landen. Das wird nächstes Jahr wieder so sein." Es bleibe nur die Frage, wie lange so ein Verein in so einem Stadion in der dritten Liga spielen könne.

Zwei Jahre hat sich der FCI nach dem Abstieg 2019 gegeben, um die Rückkehr in Liga zwei zu schaffen. Dann müsste das Budget sinken, die Rücklagen aus der Bundesliga-Zeit wären aufgebraucht. Die meisten Spieler haben deshalb noch ein Jahr Vertrag, Weggänge dürfte es in diesem Sommer trotzdem geben, manche Spieler haben nach dem furiosen Schlussspurt Begehrlichkeiten geweckt. Für den Rest des Vereins bleibt dann wohl nur noch eine Chance, um in dieser Zusammensetzung aufzusteigen. Tomas Oral inbegriffen. Anders als im Vorjahr, als er am Tag nach dem Abstieg ging, steht er nun noch ein Jahr unter Vertrag.