10. Februar 2019, 19:54 Uhr FC Ingolstadt Nicht mehr Letzter

Ingolstadt holt bei Aue den dritten Saisonsieg. Der FCI ist damit auch einen Negativrekord los. "Ein fast perfektes Auswärtsspiel", schwärmt Trainer Jens Keller.

Von Christoph Ruf

Als sich eine einseitige Partie dem Schlusspfiff näherte, hörte man im Lößnitztal zu Aue laut und deutlich, wie gut gelaunt rund 150 der 7100 Zuschauer waren. Mit 3:0 gewann der FC Ingolstadt zur Freude der Gästekurve die eminent wichtige Partie gegen die Gastgeber, die nach Ansicht von deren Stürmer Pascal Testroet "einfach Scheiße gespielt" hatten. "Wir haben uns viele Chancen herausgespielt und hinten wenig zugelassen", freute sich hingegen Ingolstadts Abwehrchef Mergim Mavraj und erinnerte kurz darauf an die 0:1-Niederlage in der vergangenen Woche, bei der Magdeburg mit der ersten Chance gleich den Siegtreffer erzielt hatte. "Wenig zuzulassen, heißt bei uns zwar nicht viel, aber heute haben wir auch gewonnen." Dank des für Ingolstädter Verhältnisse erstaunlich deutlichen Sieges verlassen die Schanzer den letzten Tabellenplatz und sind auch einen weiteren Negativrekord los: Das Team mit den wenigsten erzielten Treffern ist nun der Tabellenletzte aus Duisburg.

Schon die Anfangsphase verlief aus Ingolstädter Sicht vielversprechend. Ehe die Platzherren mit kernigen "Aue erwache" - Rufen aus der Fankurve zu etwas mehr Aktivität aufgefordert wurden, lagen sie bereits 0:1 zurück. Sonny Kittel, der zuletzt viel kritisiert worden war, am Sonntag aber sehr stark spielte, erzielte nach schönem Alleingang durch den Auer Strafraum den Führungstreffer (14.). Und holte sich nach dem Spiel ein gesondertes Lob von Trainer Jens Keller ab: "Wie er das technisch gemacht hat, war schon ganz große Klasse." Zuvor hatte Thomas Pledl nach Zuspiel von Kittel dafür gesorgt, dass wenigstens Aue-Keeper Martin Männel Präsenz nachweisen konnte (12.). Nett anzusehen, aber vergleichsweise harmlos, war hingegen der Fallrückzieher von Dario Lezcano, den Männel fing, ohne mit der Wimper zu zucken.

In Aue, wo "Glückauf" die ortsübliche Variante von "Hallo" ist, pflegen sie den Bergbau- und Malocherkult bis in den letzten Winkel des Vereinsgeländes. Die Vereinszeitung "Veilchen Echo" zeigte das Foto des blutverschmierten Spielers Fabian Kalig, das Merchandising zieren zwei gekreuzte Hämmer. Und selbstredend wird zwei Minuten vor Anpfiff das "Steigerlied" vom kompletten Stadion mitgesungen. Am Sonntag trat das Team, das in der vergangenen Saison noch zu den spielstärksten der Liga gehört hatte, auch so rustikal auf, wie es zum gehegten und gepflegten Klischeebild passt. Von den sechs gelben Karten, die Referee Patrick Alt zeigte, gingen alle an die Gastgeber - und das nicht ohne Grund. "Wenn man als Innenverteidiger so oft gefoult wird wie ich heute, spricht das für sich", fand dann auch Marvraj. Die einst so anfällige Defensive war in Aue dennoch solide und verlässlich - auch dank Mavrajs Kollegen Jonatan Kotzke, der den verletzten Tobias Schröck vertrat und in seinem zweiten Zweitligaspiel sogar noch ein Tor erzielte: Das 2:0 (50.) ging aufs Konto des Mannes aus dem Regionalliga-Kader, der nach dem Spiel auch nicht so genau wusste, was da geschehen war: "Der Ball fällt mir irgendwie vor die Füße, und ich halte drauf." Beim 3:0 geriet der Ball dann einem Auer Spieler vor die Füße, blöderweise allerdings vor dessen eigenem Tor: Malcolm Cacutalua lenkte so eine scharfe Hereingabe von Kittel ins eigene Netz (77.).

Gerade einmal zwei Siege hatte der FCI bis zum Aue-Spiel in dieser Spielzeit geschafft. Einen bei Greuther Fürth in einem der letzten Spiele, bevor dort der ehemalige Ingolstädter Trainer Stefan Leitl auf die Bank gesetzt wurde. Und einen vor eigenem Publikum - gegen den offenkundigen Lieblingsgegner Aue. Die Oberbayern verließen den letzten Tabellenplatz am Sonntag also vor allem dank der Tatsache, dass sie sechs ihrer 16 Punkte gegen die Sachsen gewonnen haben. "Das war ein fast perfektes Auswärtsspiel", fand auch Trainer Keller, der nun auf eine Trendwende auch vor heimischem Publikum hofft. Am Sonntag kommt der VfL Bochum, der das Hinspiel noch 6:0 für sich entschieden hatte.