André Schubert foppte nach dem DFB-Pokal-Aus seines FC Ingolstadt noch auf dem Rasen den Dortmunder Matchwinner Thorgan Hazard. "Du Arschgesicht, früher trifft du nie", scherzte der FCI-Coach, der einst als Trainer in Mönchengladbach mit Hazard zusammengearbeitet hatte. "Das war ein freundschaftliches Arschgesicht, was ich ihm zugerufen habe. Er hat es, glaube ich, verstanden", sagte Schubert nach dem 0:2 bei Sport1 und lachte. "Ein Top-Spieler, Top-Junge mit einem Super-Charakter. Ich glaube, jeder hat gesehen, dass das ein sehr freundschaftlicher Umgang war." Der in der 71. Minute eingewechselte belgische Fußball-Nationalspieler Hazard hatte mit seinen zwei Treffern (72., 81.) den Weg der Borussia zum mühevollen 2:0-Erfolg des BVB über Zweitliga-Schlusslicht FC Ingolstadt geebnet.

"Wir haben Dortmund eine ganze Menge Ärger bereitet. Wir sehen eine kleine Entwicklung, das nehmen wir für uns mit", wertete Schubert das Spiel vor 25 813 Zuschauern im Signal Iduna Park, in den 67 000 Fans gedurft hätten, als Mutmacher. Unter dem Strich bleibt aber auch, dass der Ende September verpflichtete Schubert weiter auf den ersten Sieg wartet. "Wir können zufrieden sein, das haben wir ganz ordentlich gemacht", sagte der 50-Jährige dennoch. "Wir sind sehr zufrieden und glücklich, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben." Ein Weiterkommen des FCI wäre auch einer Sensation nahe gekommen. "Aus diesem Spiel werden wir sehr viel für die Liga mitnehmen", sagte Abwehrspieler Nico Antonitsch. "Wir haben schon vor dem Spiel gesagt, dass das heute ein Zuckerl ist und das Spiel am Sonntag das Wichtige ist. Wir müssen etwas gutmachen in der Liga und werden Woche für Woche daran arbeiten, das in die richtige Richtung zu schieben."

Fünf Punkte aus elf Spielen sind mager, aber der Abstand auf den 15. Tabellenrang beträgt bislang erst fünf Zähler. Der nächste Gegner hat es in der zweiten Fußball-Bundesliga in sich. Die Oberbayern erwarten am Sonntag (13.30 Uhr) Jahn Regensburg. Die Oberpfälzer rangieren auf Platz zwei. "Diese Galligkeit müssen wir mitnehmen für das Spiel am Wochenende", forderte Torhüter Fabijan Buntic. Der Auftritt beim BVB "sollte uns Mut geben", sagte auch Mittelfeldakteur Marcel Gaus.