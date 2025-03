Die Chance war da, sich näher an den Relegationsplatz heranzuschieben, denn die Konkurrenten Saarbrücken und Cottbus trafen zur gleichen Zeit direkt aufeinander (und die Saarländer siegten mit 2:1). Doch der FC Ingolstadt schaffte es nicht, den Abstand auf Cottbus, den nun Dritten der dritten Liga, zu verkürzen, weil er selbst mit 0:2 bei Hansa Rostock unterlag. FCI-Trainerin Sabrina Wittmann kam nicht umhin, die Niederlage an der Ostsee als „verdient“ zu bezeichnen und übte vor allem Kritik an der Leistung ihrer Mannschaft im ersten Durchgang. Man habe beim Pressing kaum Zugriff gehabt, „weil wir nicht in unsere Struktur gefunden haben“.