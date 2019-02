17. Februar 2019, 20:00 Uhr FC Ingolstadt Druckresistent

Nach dem 2:1 gegen den VfL Bochum steht der FC Ingolstadt erstmals seit dem sechsten Spieltag nicht mehr auf einem direkten Abstiegsplatz.

Von Johannes Kirchmeier

Auf den ersten Blick war am Samstagnachmittag nicht viel anders als sonst: Der Mitspieler Konstantin Kerschbaumer umarmte Sonny Kittel, die beiden feierten ein Führungstor des FC Ingolstadt. Doch lange erwiderte der Torschütze die Geste des Österreichers nicht. Er befreite sich und lief direkt zur Auswechselbank, wo ihm ein Betreuer ein graues Knäuel entgegenwarf. Erst jetzt schien er bereit zu sein, das Tor zu genießen. Kittel blieb stehen, entwirrte das Knäuel und präsentierte andächtig ein Trikot - erst dem engen Anhang auf der Südtribüne des Ingolstädter Sportparks, dann auch dem Rest des Stadions. Darauf zu sehen: die Rückennummer "8", Spielername "Cohen".

"Wir widmen den Sieg Almog Cohen. Wir stehen alle hinter ihm in der schweren Zeit", sagte Kerschbaumer. Der Kapitän Cohen war in seine Heimat nach Israel gereist, weil seine Mutter gestorben war. Und so rutschte der zentrale Mittelfeldspieler Kerschbaumer erst in die Startelf beim 2:1 (2:0)-Sieg gegen den VfL Bochum.

Der Jubel mag am Ende nur eine kleine Episode in einem wechselhaften Zweitliga-Jahr für den FCI sein. Doch er zeigt, wie sehr sich die Stimmung verändert hat beim vom Abstieg bedrohten Klub. In der Hinrunde wirkte der FCI noch lange wie ein Team aus Einzelkämpfern, unter dem dritten Trainer Jens Keller steht mittlerweile eine Einheit auf dem Platz, die sich auch von mehr als 25 Minuten Dauerdruck der Bochumer zum Ende des Spiels nicht beeindrucken ließ. "Ich glaube, im letzten Jahr hätten wir so ein Spiel verloren oder es wäre gekippt", sagte Keller. "Das ist wichtig, dass wir in solch einer schwierigen Phase bestehen können."

Die Ingolstädter schoben sich so am SV Sandhausen vorbei auf den Relegationsplatz 16, erstmals seit dem sechsten Spieltag im September 2018 stehen sie nicht auf einem direkten Abstiegsplatz. Von den vier Partien seit dem Jahresbeginn haben sie drei gewonnen (zuvor 1:0 in Fürth und 3:0 in Aue), nur gegen den zwei Punkte besseren Konkurrenten Magdeburg unterlagen sie trotz einer Chancenvielzahl 0:1. Kittel war dabei im zweiten Spiel nacheinander der beste Ingolstädter auf dem Platz. Nachdem er in der Vorsaison den FCI mit zehn Toren und 15 Vorlagen durch die Saison führte, startet er ebenfalls wieder so langsam durch als feste Größe im FCI-Angriff.

Wie in Aue schoss er die Führung, dieses Mal ins leere Tor nach einem Querpass von Thomas Pledl, der sich auf der rechten Seite gegen Tim Hoogland durchsetzen konnte (32. Minute). Und Kittel traf danach noch einmal: Er sprintete an Innenverteidiger Dominik Baumgartner vorbei und schoss den Ball von der linken Seite ins Tor - wenngleich ihm der Bochumer Torwart half. Manuel Riemann rutschte der eigentlich harmlose Ball aus seinen Händen ins Tor (38.). Mit einem Grinsen sagte Kittel: "Wenn man nicht schießt, kann auch kein Tor fallen." Keller hatte ihm zuvor geraten, öfter selbst abzuschließen statt zu viele Drehungen und Schnörkel in sein Spiel einzubauen. "Sonny ist ein überragender Spieler mit unheimlichen Qualitäten, der sich aber immer unheimlich unter Druck setzt", findet Keller. Im Training habe er versucht, ihm den Spaß am Fußball zurückzugeben, was zuletzt gelang.

Schon zur Pause gab es daher Applaus für die Gastgeber. Doch danach mussten die Anhänger noch einmal zittern: Bochums Trainer Robin Dutt stellte sein Team um, brachte in Tom Weilandt und Vitaly Janelt die bestimmenden Spieler der zweiten Hälfte auf den Platz. Weilandt bereitete eine Reihe von Torchancen vor und hätte selbst treffen können, köpfte jedoch freistehend am Tor vorbei (65.). Wenige Minuten später wehrte FCI-Torhüter Philipp Tschauner Simon Zollers Torschuss mit dem Fuß ab (71.), bevor Janelt per Volleyschuss aus 20 Metern doch noch zum 1:2 traf (72.).

Ein weiteres Tor konnten die Bochumer trotz Sturms und Drangs allerdings nicht mehr erzwingen. Nach zuvor neun Heimspielen ohne Erfolg gewannen die Ingolstädter wieder, auf den zweiten Blick war also nun doch einiges anders. "Der FCI ist wieder da", sangen die Fans beschwingt. Zumindest ist er nicht mehr gar so weit weg vom Rest der Liga wie zuvor.