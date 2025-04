Das war mehr als eine Vorentscheidung: Nach einem sieglosen April verlor der FC Ingolstadt am Sonntag sein Drittliga-Heimspiel gegen Arminia Bielefeld verdient 0:3 (0:2). Für die Schanzer war es die letzte Chance gewesen, noch einmal ins Aufstiegsrennen einzugreifen. „Es tut extrem weh, Bielefeld hier feiern zu sehen. Das ist ein ganz großer Traum, der geplatzt ist heute“, sagte Ingolstadts Angreifer Pascal Testroet in einem emotionalen Interview bei Magentasport. Der Ex-Bielefelder sei „vor drei Jahren hierhergekommen, um noch einmal aufzusteigen“, sagte er mit Tränen in den Augen. Heuer sei man dem Ziel am nächsten gewesen, aber „wir haben es im April an die Wand gefahren“. Der 34-Jährige deutete auch an, dass seine Zeit in Ingolstadt enden wird: „Ich denke, der Verein wird in dieser Woche dazu etwas sagen“, er hoffe, er könne noch weiter Fußball spielen. Fest steht, dass der Mannschaft ein großer Umbruch bevorsteht.