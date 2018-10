24. Oktober 2018, 19:58 Uhr FC Ingolstadt Abschied von alten Bekannten

Sportdirektor Angelo Vier stolperte beim FCI über die Erfolglosigkeit des neuen Trainers Nouri. Der war nicht nur Wunschkandidat, sondern stand zuvor auch schon in Kontakt zu Viers früherer Beraterfirma.

Von Johannes Kirchmeier

Am Tag nach dem 0:4 beim SV Sandhausen rief er noch einmal alle zusammen. Angelo Vier stellte sich am Samstag zwischen ein Gemälde des Ingolstädter Sportparks und die Vereins-TV-Kamera des FC Ingolstadt. Er begann seinen Monolog, bedankte sich erst für die Unterstützung in Sandhausen. "Zum anderen haben wir am Mittwoch ein Fantreffen, und ich würde es begrüßen und ich würde mich auch freuen, euch dort zahlreich anzutreffen und dann vielleicht Dinge vor Ort, Gesicht zu Gesicht, zu diskutieren." Am Ende gehe es ihm um den Verein, fügte er an. Vier trommelte für den Zusammenhalt. Nur selbst ist Vier nicht mehr erschienen beim Fantreffen, der Tabellenletzte der zweiten Fußball-Bundesliga hat den 46-jährigen Sportdirektor nach der Niederlage beim Abstiegskonkurrenten Sandhausen von seinen Aufgaben entbunden.

Am 25. August 2017 startete Vier beim FCI, zuvor war er als Spielerberater tätig gewesen. In dieser Funktion stellte er sich einst in Ingolstadt vor, er beriet den Kapitän Marvin Matip und verhandelte über dessen Vertrag. Etwas heikel sahen manche Anhänger die Übereinkunft so von Anfang an. Mit seinem Amtsantritt endete jedoch höchst offiziell die Beratertätigkeit, im Verein genoss Vier Rückhalt - und gute Kontakte erhoffte man sich durch die Personalie wohl auch. Vier durfte trotzdem nur etwas mehr als ein Jahr bleiben, wegen der "anhaltend negativen sportlichen Entwicklung", wie der Klub jetzt formulierte.

Zuletzt hat der FCI sechs Spiele nacheinander verloren, gerade fünf Punkte aus den ersten zehn Spieltagen wurden erwirtschaftet. Im Kalenderjahr 2018 stürzte der FCI von Platz vier im Winter - und mit dem Ziel Aufstieg - nach und nach ab. Vier hatte bereits als Konsequenz daraus früh in der Saison den Trainer gewechselt: Stefan Leitl, 41, musste gehen, für ihn kam Viers Wunschkandidat Alexander Nouri, 39.

Die Verpflichtung war überraschend, das eigentliche Profil der Trainersuche deutete zunächst auf einen erfahrenen Zweitligacoach hin. Nouri hatte noch keinen Klub in der zweiten Liga trainiert, als Trainer von Werder Bremen konnte er 2017 seine letzten 13 Spiele saisonübergreifend nicht gewinnen. Doch er überzeugte mit seinem "Feuer", wie es der FCI-Vorstandsvorsitzende Peter Jackwerth nannte; eine Energie, von der sich der Aufsichtsrat anstecken ließ. Aber auch sonst erschien die Verpflichtung bemerkenswert. Denn der Name Alexander Nouri wird als einziger Name von Viers Firma "Golden Goal Sports & More GmbH" unter der Rubrik "Trainer" erwähnt - dies ist auf der nach der beendeten Beratertätigkeit im Internet archivierten Homepage der Agentur dokumentiert. Vier erklärte dies gegenüber der SZ so: "Nouri war nicht mein Klient. Die Firma hat durch ihn Kontakte in die USA knüpfen wollen." Nouri stand früher als Profi in Seattle beim Team "Sounders" unter Vertrag.

In Ingolstadt verlor Nouri seit Amtsantritt alle vier Spiele, er steht bereits unter Ergebnisdruck. Am Sonntag kommt es nun zum Wegweiser-Duell: Ab 13.30 Uhr ist der punktgleiche Vorletzte MSV Duisburg zu Gast. Der FCI ist in prekärer Lage, und dies, obwohl Vier zusammen mit dem Geschäftsführer Sport und Kommunikation, Harald Gärtner, im Sommer den Kader energisch umbaute. Ligaweit wurde nach dem 1. FC Köln am zweitmeisten investiert, durchaus in individuelle Qualität. Allein: Es entwickelte sich kein kompaktes Team, anders als beim Zweitliga-Nachbarn Jahn Regensburg, der individuelle Nachteile über den Teamgeist kompensiert. Im Gegensatz zu den Erstliga-Zeiten (2015 bis 2017) fehlt aktuell die zweitliga-taugliche Idee vom Spiel. Zumal das Team um Kapitän Matip immer wieder erstaunliche Schwächen offenbart. In Sandhausen verursachte Matip selbst fahrlässig einen Elfmeter, der zum 0:1 führte. Während des Spiels flogen die Bierbecher, nach dem Spiel soll der Kapitän mit Fans in einen verbalen Konflikt geraten sein. Dass Matip einige beleidigt habe, wie es anfangs hieß, bestreitet er. Angelo Vier, sein ehemaliger Berater, sprang ihm im Donaukurier zur Seite: "Marvin hat da niemanden direkt beleidigt, wie er mir persönlich versichert hat. Ich glaube ihm zu 100 Prozent." Das haben einige Fans anders verstanden.

Der Klub sah sich in dieser undurchsichtigen Gemengelage zum Handeln gezwungen - Vier bekam keine Chance mehr, Trainer Nouri mindestens noch eine. In Vier sieht der Klub den Hauptverantwortlichen der Misere, Jackwerth sagt im Donaukurier: "Wenn wir uns was vorwerfen lassen müssen, ist es, dass wir in diesem Jahr weit weg waren von der Mannschaft. Das wollen wir wieder herstellen", sagte er: "Wir hatten das Vertrauen, dass Angelo Vier und Stefan Leitl den Umbruch herstellen, aber wir sind zu schnell von der Mannschaft weggerückt. Das war falsch."

Mit "Wir" ist auch Gärtner gemeint, der seit mehr als elf Jahren zum Verein zählt und den 2004 gegründeten Klub gemeinsam mit Jackwerth überhaupt erst in den Profifußball führte. Gärtner ist jetzt erneut in einer schwierigen Phase gefordert. Schon nach dem überraschenden Rücktritt von Viers Vorgänger Thomas Linke nach dem Bundesliga-Abstieg 2017 übernahm er - als direkt Vorgesetzter - einige Sportdirektor-Aufgaben zusätzlich. Den Kampf gegen den Abstieg hat Gärtner nach dem 1:2 gegen Paderborn bereits vor Wochen offiziell ausgerufen.

Hoffnung zieht der FCI daraus, dass es in der zweiten Liga historisch schon mehrere Klubs gab, die sich mit ähnlicher Bilanz (zehn Spiele, fünf Punkte) noch retten konnten. Gegen Duisburg soll damit begonnen werden. "Ich möchte Männer auf dem Platz sehen", sagt Jackwerth. "Die Spieler sollen sich aus dem Schlamassel ziehen."