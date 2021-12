Die Angst vor der dritten Liga ist groß: Nach zwei Punkten in neun Spielen muss Trainer André Schubert beim Zweitliga-Letzten schon wieder gehen. Sport-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer will bei der Nachfolger-Suche sein Netzwerk nutzen.

Von Christoph Leischwitz

Der Mittwoch ist ein eher ungewöhnlicher Wochentag für Trainer-Freistellungen - schon allein, weil die Vorbereitungszeit für die verbliebenen Verantwortlichen damit sehr kurz ist bis zum nächsten Spiel; der FC Ingolstadt empfängt am Samstagmittag die derzeit auch vom Abstieg bedrohte Mannschaft von Hannover 96 (13.30 Uhr). Doch erstens bedeutet die offizielle Maßnahme nicht, dass André Schubert nicht vorher schon gewusst hat, was da auf ihn zukommt. Und zweitens drängt die Zeit eben bei den Schanzern: Jeder Punkt ist wichtig, um überhaupt noch eine kleine Chance zu haben, die Liga zu halten.

Also wurde Schubert konsequenterweise zwei Spieltage vor der Winterpause das Vertrauen entzogen. In neun Partien hatte seine Mannschaft gerade einmal zwei Unentschieden verbucht, selbst sein Vorgänger Roberto Pätzold war erfolgreicher gewesen, ihm war immerhin ein Sieg und das Weiterkommen im DFB-Pokal geglückt. Insofern bietet sich nicht einmal die Floskel an, wonach keine Entwicklung zu sehen gewesen sei - die Entwicklung war sogar eher negativ. Dass der neue Geschäftsführer Sport, Dietmar Beiersdorfer, eine rekordverdächtig kurze Pressemitteilung veröffentlichen ließ, könnte auch daran liegen, dass man einfach nichts Negatives sagen wollte - und dies anders nicht möglich war. Sie lautete: "Wir haben diese Entscheidung nach eingehender Analyse der aktuellen Situation getroffen. Ich möchte mich im Namen des gesamten Vereins bei André für seinen Einsatz in den vergangenen, fordernden Wochen bedanken und ihm alles Gute für seinen weiteren Weg wünschen." Oder die Kürze lag daran, dass Beiersdorfer sehr wenig Zeit hatte. Der 58-Jährige war am Mittwoch jedenfalls zusammen mit Manager Malte Metzelder schon unterwegs, um einen Nachfolger zu finden.

Schubert war in Sachen Selbstvertrauen bei den anwesenden Spielern nicht weitergekommen

Andererseits stellt sich natürlich die Frage, wie viel Schuld eigentlich Schubert an der sportlichen Misere trifft. Der ehemalige Trainer von Borussia Mönchengladbach mit Champions-League-Erfahrung hatte Ende September eine Mannschaft übernommen, die auch wegen zahlreicher verletzter Leistungsträger schlecht in die Saison gestartet war. Vergangenes Wochenende folgte dann der traurige Absenzen-Höhepunkt, nachdem sich sieben Personen mit Corona infiziert und sich 15 Personen in Quarantäne begeben mussten; insgesamt 18 Spieler fehlten, die Partie bei Hansa Rostock wurde trotzdem ausgetragen, das 1:1 war auf dem Papier sogar ein Achtungserfolg. Schubert hatte sarkastisch angemerkt, dass er über die Spieler des Gegners mehr sagen könne als über die eigene Mannschaft, so bunt zusammengewürfelt sei der Kader gewesen.

Doch die vergangenen Wochen hatten auch offenbart: Schubert war in Sachen Selbstvertrauen bei den anwesenden Spielern nicht weitergekommen. Sportlich gute Ansätze waren in Phasen häufiger zu erkennen. Doch in den meisten Situationen nahm sich die Mannschaft selbst mit Unkonzentriertheiten, schlampigen Zuspielen oder überhasteten Abschlüssen die Möglichkeit auf mehr Zählbares.

Klar ist nun, dass der neue Geschäftsführer Beiersdorfer alle Freiheiten hat, und auch, dass man die Zweitliga-Saison noch lange nicht abgeschenkt hat. Wenn ein Trainer nach gut zehn Wochen schon wieder gehen muss, ist es ebenso möglich, dass in der Winterpause zusätzliche Spieler geholt werden. Die Angst vor der dritten Liga, aus der man sich gerade erst wieder verabschiedet hat, ist groß im Verein, das hat Vorstandschef Peter Jackwerth schon öfter deutlich gemacht.

Doch die aktuelle Situation erinnert stark an jene vor genau drei Jahren. Stefan Leitl musste damals Ende September gehen, Alexander Nouri nach acht Spielen Ende November. Es folgte Jens Keller, der bis Anfang April 2019 blieb. Sie alle konnten den Abstieg nicht verhindern. Dann kam Tomas Oral, der ja schon mehrmals vom FC Ingolstadt verpflichtet worden war. Das allerdings wird diesmal aller Voraussicht nach nicht passieren. Dem Vernehmen nach will Beiersdorfer sein bestehendes Netzwerk nutzen, um einen Schubert-Nachfolger zu finden. Und man geht beim abgeschlagenen Tabellenletzten auch davon aus, diesen Trainer schon vor dem Spiel gegen Hannover präsentieren zu können. Es muss ja schnell gehen.