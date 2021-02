Von Johannes Kirchmeier

Er tapste ein wenig herum am Seitenrand, zeigte dem Linienrichter fix seine Radlerhose unter den Sportshorts, dann durfte er loslaufen aufs Spielfeld. Ein Blick auf die Uhr verriet: Genau 83 Minuten und 41 Sekunden waren gespielt, als Justin Butler, der 19-jährige Mittelstürmer des FC Ingolstadt, am Samstagnachmittag im Sportpark den Platz betrat - eingewechselt für Filip Bilbija. Er orientierte sich sofort nach vorne, wo die Gegner vom 1. FC Kaiserslautern einen Freistoß ausführten, der schließlich an Butler vorbei tief in die Ingolstädter Hälfte flog.

Von dort aus kam jedoch postwendend ein langer Ball zurück, Butler ließ ihn einmal aufspringen und legte ihn dann in Stefan-Kutschke-Manier (der eigentliche FCI-Stoßtürmer Kutschke laboriert an einer Muskelverletzung) per Kopf zu Caniggia Elva ab. Der schnappte sich die Kugel und flitzte bis zur Strafraumlinie, wo er den Ball wiederum Butler per Querpass vorlegte. Ein Ingolstädter schrie nun: "Schieß!" Und Butler tat wie ihm geheißen.

"Er ist ein guter Junge", sagt Vorlagengeber Elva

Mit seiner zweiten Ballberührung erzielte er aus 15 Metern den 1:0 (0:0)-Endstand - nach 84 Minuten und 18 Sekunden. 37 Sekunden war er also auf dem Platz, als er die Partie entschied. "Er ist ein guter Junge, ich gönne ihm dieses super Tor von ganzem Herzen", sagte der Vorlagengeber Elva. "Wir haben jedenfalls viele gute Leute auf der Bank, die heiß sind und nochmal viel Potenzial ins Spiel bringen."

Vermutlich versuchte Elva dabei auch, zumindest ein wenig Eigenwerbung zu betreiben, auch er wurde am Samstag eingewechselt. Es brauchte gegen die zunehmend anfälligeren Lauterer frische Angreifer - und ein wenig ähnelte das der vergangenen FCI-Partie, als die Oberbayern ein 0:1 gegen Viktoria Köln in der Nachspielzeit dank der zwei Treffer des Torwarts Fabijan Buntic und des auch da eingewechselten Elva noch in einen Sieg bogen.

Die starke Bank bringt dem früheren Bundesligisten also gerade die Siege. Und die sind im so engen Aufstiegsrennen der dritten Fußball-Liga ohnehin kostbar. Vor dem Topspiel beim Ersten Dynamo Dresden am kommenden Samstag liegen die Ingolstädter drei Punkte hinter dem Spitzenreiter sowie zwei Zähler vor Rostock auf Rang zwei. "Wir stehen dort, wo wir auch am Ende sein wollen", sagte der Mittelfeldspieler Rico Preißinger. Mit 29 Punkten aus zwölf Partien bleibt Ingolstadt zudem das heimstärkste Team der Liga in der Saison der leeren Stadien.

Der Treffer ist das erste Profitor im siebten Drittliga-Einsatz für Butler

Vor Butlers Tor waren die Ingolstädter in der ersten Halbzeit das schwächere Team gegen den vom Abstieg bedrohten Traditionsklub, allerdings ohne in echte Gefahr zu geraten. In der zweiten Hälfte betrieben sie dann regelrechten Chancenwucher: Elva köpfte aus drei Metern neben das leere Tor (70. Minute), Caiuby schoss nach einem Freistoß am langen Pfosten vorbei (73.) - und Dennis Eckert Ayensa sprintete bei einem Konter aus dem Mittelfeld heraus alleine aufs gegnerische Tor zu, vermochte den Ball im Strafraum aber nicht richtig zu treffen und blieb an zwei noch flugs zurückgeeilten Lauterern hängen (79.).

So schlugen die Sekunden des gebürtigen Augsburgers Butler, der im siebten Drittliga-Einsatz sein erstes Profitor erzielte. Über die Jugenden des FC Augsburg und des FC Bayern München kam der wuchtige Angreifer 2019 in die U19 des FCI. "Er hat in den letzten Wochen sehr, sehr gut gearbeitet, wird immer stabiler", sagte der Trainer Tomas Oral. Gerade diese Eigenschaften schätzt der Coach ja auch am ansonsten gesetzten Kapitän und ehemaligen Dresdner Kutschke. Von dessen Gesundheitszustand dürfte daher auch abhängen, ob der 37-Sekunden-Entscheider Butler am kommenden Wochenende erneut die Chance erhält, in eine aussichtsreiche Abschlussposition zu kommen.