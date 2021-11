Von Christoph Leischwitz

Er spreche ja "hybrid", sagt Dietmar Beiersdorfer und lächelt. Der fränkische Dialekt des gebürtigen Fürthers ist noch herauszuhören, aber er habe sich vor allem in seiner langen Zeit beim Hamburger SV natürlich sprachlich schon ein wenig anpassen müssen. Zuletzt war es still geworden um den ehemaligen Nationalspieler, der am kommenden Dienstag 58 Jahre alt wird. So still, dass er erst zwei Tage nach Vertragsunterzeichnung beim FC Ingolstadt vorgestellt wurde, ohne dass etwas durchgesickert wäre. Beiersdorfer ist nun der neue Geschäftsführer Sport und Kommunikation beim Tabellenletzten der zweiten Bundesliga. Und ein Grund dafür ist natürlich: "Seine riesige Erfahrung", wie es der Aufsichtsratsvorsitzende Karl Meier ausdrückt. Und ein bisschen wohl auch das Netzwerk, das Beiersdorfer weiterhin gepflegt hat, auch wenn er in den vergangenen fünf Jahren selten vor TV-Kameras zu sehen gewesen war, weil er etwa als Berater für "sportnahe" Unternehmen arbeitete, wie er sagt.

Ein bisschen wirkt Beiersdorfer wie ein Rückkehrer aus einer Zeit, lange vor Corona, als die Fußballwelt noch ein kleines bisschen sorgloser daherkam als jetzt. Es ist ja auch so, dass der FC Ingolstadt mit seiner Verpflichtung ein wenig die Zeit zurückdreht. Denn einer der letzten Kandidaten für die Stelle als Geschäftsführer, die in dieser Form seit dem Weggang von Harald Gärtner nicht mehr besetzt wurde, war: Dietmar Beiersdorfer. Das bestätigte er noch einmal bei seiner Vorstellung am Dienstagnachmittag. Damals war die Verpflichtung vor allem deshalb nicht zustande gekommen, weil Ingolstadt abstieg. Der Vorstandsvorsitzende Peter Jackwerth hatte damals gesagt: "Wir wollten uns in der dritten Liga nicht den Luxus leisten, noch einen Geschäftsführer zu verpflichten."

Stand jetzt würde Beiersdorfer auch im Falle eines Abstiegs in Ingolstadt bleiben

Die Aufgaben wurden damals aufgeteilt. Jetzt sind sie wieder gebündelt. Der Manager Sport, Malte Metzelder, arbeitet Beiersdorfer zu. Und damit ist auch nach Außen ein klares Zeichen gesetzt: Die Verjüngung der Funktionärsebene wird nicht weiter verfolgt. Das begann, als Trainer Roberto Pätzold Ende September gehen musste und durch den Bundesliga-erfahrenen André Schubert ersetzt wurde. Mit Beiersdorfer ist der Prozess, das Rad der Zeit zurückzudrehen, vollendet.

Der Umbruch kommt also in Etappen, es gab viele Gespräche. Sicherlich hat man es sich nicht leicht gemacht. Beiersdorfer soll eben auch möglichst lange bleiben. Das ist freilich nicht so leicht zu moderieren in der aktuellen Lage. Natürlich ist ein Abstieg zurück in Liga drei realistisch, andererseits will man als neuer Geschäftsführer nicht darüber reden. "Aber wenn ich sage, dass das Engagement mittel- bis langfristig sein soll, dann können Sie sich ja denken..." - Beiersdorfer vollendet den Satz nicht, er will ja das Wort "dritte" nicht benutzen. Aber es wird klar: Stand jetzt würde er auch im Falle eines Abstiegs bleiben. Er habe in den ersten Tagen schon mehrmals die "Etagen geswitcht", sagt er, also schon auf allen Ebenen Gespräche geführt und Aufgabengebiete abgesteckt. Jetzt gehe es darum, "Haltung zu zeigen, Orientierung zu vermitteln", wie er sagt.

Wie es der Zufall will, führt ihn das erste Auswärtsspiel der Schanzer am 28. November zum Hamburger SV. "Das wird spannend, da muss man die Emotionen auch zulassen", sagt Beiersdorfer, wirkt dabei aber erst einmal gar nicht emotional; überhaupt gerät sein erster Auftritt recht ruhig. Ende 2016 hatte er den von Machtkämpfen geschundenen HSV verlassen, die vergangenen Jahre habe er gebraucht, um die nötige Distanz zu gewinnen. Immerhin hat Beiersdorfer auch 174 Spiele für die Hamburger bestritten. Er ist schon viel herumgekommen, sein Netzwerk ist wohl auch international: Er arbeitete zwischen 2009 und 2014 in Ghana, Brasilien und Österreich für das Red-Bull-Konglomerat sowie für Zenit St. Petersburg.

Jackwerth kennt Beiersdorfer schon - man habe sich immer wieder "in Logen getroffen"

Auf die Frage, wen er denn von den künftigen Mitarbeitern in Ingolstadt schon kannte, benennt Beiersdorfer nur eine Person konkret: Jackwerth. Man habe sich in der Zwischenzeit immer wieder "in Logen getroffen", sich also nicht aus den Augen verloren. Wie lange Beiersdorfers Vertrag gilt, wurde erst einmal nicht bekannt gegeben. Langfristig - das müsse als Antwort erst einmal reichen, sagt Meier. "Langfristig wollen wir mit ihm eine stabile Nachhaltigkeit mit gesamtheitlichem Blick auf den sportlichen Bereich aufbauen." Außerdem sei der neue Geschäftsführer eine "Identifikationsperson", so Meier.

Das sind sehr viele Aufgaben auf einmal für Beiersdorfer. Aber nachdem ihn in der Zwischenzeit anderen Aufgaben "nicht so gereizt" hätten - er war zum Beispiel auch mal bei Hannover 96 im Gespräch -, wird er es genau so gewollt haben.