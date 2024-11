Im Ausnahmespiel für die Vereinshistorie hat der 1. FC Heidenheim nur knapp die große Überraschung gegen den FC Chelsea verpasst. Nach einem couragierten Auftritt im Duell mit dem Welt- und Milliardenklub musste sich der Außenseiter in der Conference League 0:2 (0:0) geschlagen geben. Der frühere Leipziger Christopher Nkunku (51. Minute) und Mychajlo Mudryk (85.) versüßten dem nicht in Bestbesetzung aufgestellten Starensemble aus London den Trip auf die Ostalb. Angesichts einiger eigener Chancen hätte sich Bundesligist Heidenheim aber durchaus mit einem Punkt belohnen können. Zwei vermeintliche Heidenheimer Treffer des eingewechselten Maximilian Breunig wurden wegen Abseits nicht anerkannt (79./88.). In der Nachspielzeit sah Chelseas Cesare Casadei Gelb-Rot (90.+6).