Zuweilen erhalten im Fußball alte Phrasen eine ganz neue Bedeutung. Als der Straßburger Trainer Liam Rosenior am Dienstag zu seinem bevorstehenden Wechsel zum FC Chelsea verkündete: „Es gibt Vereine, denen man einfach nicht absagen kann“, da formulierte er einerseits einen Satz, den so vor ihm schon Hunderte Trainer gesagt haben. Gleichzeitig könnte er es wortwörtlich auch genau so gemeint haben. Er kann Chelsea gar nicht absagen – weil ihn Chelsea sonst auch in Straßburg feuern könnte.