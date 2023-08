Christopher Nkunku wird seinem neuen Fußballklub FC Chelsea lange fehlen. Der von RB Leipzig gekommene Torjäger wurde laut Vereinsangaben vom Dienstag nach seiner Knieverletzung operiert und fällt für einen längeren Zeitraum aus. Genauere Angaben machte Chelsea nicht. Der 25 Jahre alte Stürmer werde bei der medizinischen Abteilung des Londoner Klubs ein Rehaprogramm beginnen, um wieder fit zu werden. Nkunku hatte sich in der vergangenen Woche beim 1:1 im Testspiel gegen Borussia Dortmund in Chicago verletzt. Er musste den Platz bereits nach rund 20 Minuten verlassen, nachdem er etwas in seinem Knie gespürt habe, wie Trainer Mauricio Pochettino anschließend erklärte. Details zu der Verletzung nannte Pochettino damals nicht. Nach dem erneuten Gewinn des DFB-Pokals mit RB Leipzig war Deutschlands Fußballer des Jahres von 2022 zum einstigen Champions-League-Sieger nach London gewechselt. Die Ablösesumme lag dem Vernehmen nach bei 60 Millionen Euro. Erster Gegner für Chelsea in der neuen Saison der Premier League ist am Sonntag daheim der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp.