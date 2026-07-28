Auf einer Konferenz für alternative Geldanlagen in Miami erzählte der Versicherungs- und Kreditmilliardär Todd Boehly im Februar eine Anekdote, die bei den Fans des FC Chelsea wohl die schlimmsten Befürchtungen über ihren Klubvorsitzenden bestätigt haben dürfte. Nach der Übernahme des Vereins vom Oligarchen Roman Abramowitsch im Mai 2022 habe er „notgedrungen“ zunächst auch als Interimssportdirektor fungiert, berichtete der Chairman Boehly – obwohl er, wie er freimütig einräumte, „keine Ahnung“ davon gehabt habe, woran sich ein guter Fußballer erkennen lasse. Trotzdem verpflichtete sein Chelsea damals Marc Cucurella von Brighton & Hove Albion für 60 Millionen Euro. Der ebenso kuriose wie entlarvende Grund: das unmittelbare Interesse eines Ligakonkurrenten am Spanier. „Weil Manchester City ihn wollte, wollte ich ihn auch“, erklärte der frühere College-Wrestler Boehly.