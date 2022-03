Paris unterliegt Real in der Champions League

Eklat nach dem Kollaps

Handgemenge, Drohungen, wütende Spieler: Nach Abpfiff war in den Katakomben des Bernabéu-Stadions fast mehr los als auf dem Rasen. Und das will was heißen nach dem spektakulären 3:1 von Madrid über Paris Saint-Germain. Von Javier Cáceres