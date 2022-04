Kommentar von Christof Kneer

Am Sonntag saß Hasan Salihamidzic in einem Fernsehstudio. Er ist dort in seiner Eigenschaft als Sportvorstand des FC Bayern befragt worden, und er hat unter anderem gesagt, dass er von Leroy Sané "erwarte, dass es auf dem Platz knallt, dass er explodiert und Gas gibt". Eine Woche vorher saß Oliver Kahn in einem anderen Fernsehstudio, er war als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern geladen. Von seinem Auftritt bleibt unter anderem in Erinnerung, dass er sich todesmutig mit einem Boulevardreporter anlegte, der daraufhin Widerworte wagte und von seinem Boulevardmedium dafür angemessen gefeiert wurde. In jenem Medium war zuvor auch schon über eine "Brandrede" berichtet worden, die Kahn in der Spielerkabine abgefackelt habe.