Christian Streich (gab sich im ZDF-Sportstudio als Streichkandidat), Lothar Matthäus (wird laut Uli Hoeneß nicht mal Greenkeeper beim FC Bayern), Didi Hamann (im Ranking noch hinter Matthäus), Martina Voss-Tecklenburg (falls nicht verhindert, weil auf Kongress), Gespann Zinédine Zidane/Franck Ribéry (Ribery übersetzt ins Deutsche), Hansi Flick, Jogi Löw, Julen Lopetegui (alle vereinslos), Jürgen Klopp (will Kraft tanken, also auch Streichkandidat), Jupp Heynckes (Rentner, aber Friedhelm Funkel hat ja auch noch mal ...), Ottmar Hitzfeld (siehe Heynckes), Roy Makaay (aktuell FCB-Jugendtrainer, kann eventuell Nachwuchs), Sandro Wagner (kann gut reden), José Mourinho (Reporter würden ihm den rot-weißen Teppich ausrollen), Pep Guardiola (ist es in Manchester eventuell zu kalt, kennt aber den Klub), Erik ten Hag (kennt auch die Kälte in Manchester), Martín Demichelis (schätzt aber die Wärme Argentiniens), Stefan Effenberg (Doppelpass-Experte, kennt auch andere Spielzüge), Boris Becker (Out-of-the-Box, Fan), Arjen Robben (was macht der eigentlich?), Spielertrainer Thomas Müller (kennt den Klub, coacht bereits mit), Thomas Tuchel (kennt den Klub, freut sich eventuell auf einen anderen), Uli Hoeneß (kann alles), Roberto De Zerbi (heißt in diesem Adventskalender DeZembi).