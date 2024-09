Von David Kulessa

In der letzten Spielminute passierte Bemerkenswertes in dieser denkwürdigen Champions-League-Partie des FC Bayern: Serge Gnabry bremste. Statt den gerade begonnenen Angriff fortzuführen und in hoher Geschwindigkeit auf die Abwehrkette von Dinamo Zagreb zuzudribbeln, blieb Gnabry stehen und passte den Ball nach hinten. In den 93 vorangegangenen Minuten waren die Bayern gnadenlos gewesen und hatten den Gästen eine solche Gelegenheit zum Durchschnaufen quasi überhaupt nicht gewährt.