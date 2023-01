FC-Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn hat sich im zähen Poker um Torhüter Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach zurückhaltend geäußert: "Wir werden in aller Ruhe eine Entscheidung treffen und genau überlegen, was eine richtige Lösung sein kann", sagte Kahn am Dienstag beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga in Offenbach, es sei "noch nichts irgendwie spruchreif". Die Münchner wollen den Schweizer WM-Keeper Sommer, 34, als Ersatz für den langzeitverletzten Manuel Neuer verpflichten.

Die Münchner Angebote an Gladbach hatten bisher aber keinen Erfolg, zuletzt war über eine Ablöse von acht Millionen Euro plus eine Million an möglichen Boni spekuliert worden.