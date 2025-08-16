Der erste Titel der Saison geht nach München: Die Bayern siegen 2:1 gegen den VfB – und zeigen, dass ihre Offensive auch ohne den begehrten Angreifer aus Stuttgart gut funktioniert.

Von Sebastian Fischer, Stuttgart

Einer der wenigen Menschen, die sich bislang nicht zum Fall Nick Woltemade geäußert haben, ist der Stürmer Nick Woltemade. Man musste über seine Gedanken an diesem Samstag, als ihn viele Menschen sehr genau beobachteten, zwangsläufig spekulieren. Wer weiß also: Vielleicht ging dem Angreifer des VfB Stuttgart im Laufe dieser Partie auf, dass es ganz schön ungemütlich wäre, jeden Tag im Training auf diese Verteidiger vom FC Bayern zu treffen, die ihn dort in seinem Rücken mit allen Mitteln am Fußballspielen zu hindern versuchten.