Klarer Sieg gegen Wolfsburg:Gewöhnliche Weihnachten für die Bayern

Aus dem Stadion von Sebastian Fischer

Vielleicht steckt eine besondere Idee des Bundesliga-Spielplangestalters dahinter, vielleicht ist es nur Zufall. Es bot am Freitagabend jedenfalls einen Anlass, um die Partie in einen größeren Kontext einzuordnen: Bayern gegen Wolfsburg, so lautete schon zum dritten Mal hintereinander in München das letzte Heimspiel vor Weihnachten.

2019 gewannen die Bayern mit 2:0, die Spieler trugen beim Feiern Nikolausmützen und winkten ins Publikum. 75 000 Zuschauer waren da, das Stadion voll. 2020 war die Münchner Arena dann bereits leer, die Bayern siegten mit 2:1. Robert Lewandowski traf zweimal und wurde tags darauf zum Weltfußballer gekürt.

Diesmal gab es wieder keine Bilder von Fußballern mit Nikolausmützen, die Transparente mit Dankesbotschaften in Richtung Kurve tragen. Fans sind in München in der vierten Pandemiewelle ja erneut keine erlaubt. Diesmal gewannen die Bayern wieder, mit 4:0 (1:0) durch Tore von Thomas Müller, Dayot Upamecano, Leroy Sané und Robert Lewandowski. Für ihn war wieder eine besondere Rolle vorgesehen.

Julian Nagelsmann hatte ungewöhnlicherweise schon vor der Partie ein Fazit seines ersten halben Jahres als Bayern-Trainer gezogen. "Grundsätzlich haben wir eine sehr gute Hinrunde gespielt", sagte er und erwähnte zwar einen "extremen Dämpfer", das 0:5 im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach, aber das bedeute nicht, "dass gar kein Licht mehr zu sehen ist." Bei der Tabellenführung mit nun 43 Punkten, mindestens bis Samstagabend neun vor Verfolger Borussia Dortmund, und einem Torverhältnis von 56:16 kann man das wohl so sagen.

"In der Bundesliga sind wir absolut auf Kurs", sagte Vorstandschef Oliver Kahn schon vor der Partie bei Sat.1. In der kurzen Weihnachtspause, die schon am 7. Januar mit dem Spiel gegen Gladbach endet, gibt es offenbar wenig zu korrigieren, jedenfalls auf dem Transfermarkt. "Wir sind wirklich gut besetzt und gehen weiter so in die Saison", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzc bei Dazn.

Wolfsburg ist so passiv wie kaum ein anderer Bayern-Gegner

Die Hinrunde war in der zweiten Hälfte vor allem von Debatten über ungeimpfte Spieler im Kader geprägt, und die Auswirkungen waren noch mal zu sehen. Joshua Kimmich fehlte aufgrund der Folgen seiner Corona-Infektion ein voraussichtlich letztes Mal. Und weil sein Stamm-Mittelfeldpartner Leon Goretzka und Kimmichs erprobter Ersatz Corentin Tolisso weiterhin angeschlagen sind, liefen wie schon beim 5:0 unter der Woche beim VfB Stuttgart in der Zentrale des Rekordmeisters Marc Roca und Jamal Musiala auf. Zusätzlich fehlten auch noch Kingsley Coman mit einer Oberschenkelverletzung und Niklas Süle wegen Rückenbeschwerden.

Die Wolfsburger kamen mit der ernüchternden Bilanz von sechs Niederlagen aus zuvor sechs Spielen nach München, das waren nicht gerade die besten Voraussetzungen für eine ausgeglichene Partie. Ihre Herangehensweise schien das zu bestätigen: Die Gäste warteten tief in der eigenen Hälfte auf Bayern-Angriffe, trauten sich selbst kaum etwas, passiver war ein Bayern-Gegner in dieser Saison selten. Schon in der siebten Minute traf Müller, in seinem 400. Bundesligaspiel, zum 1:0, nachdem Torwart Koen Casteels einen Schuss von Serge Gnabry nach vorn prallen ließ.

Nur eine Minute später musste Manuel Neuer zwar nach einem Wolfsburger Konter einen Schuss von Wout Weghorst aus nächster Nähe parieren, doch das Geschehen blieb ansonsten furchtbar einseitig. Nach rund einer Stunde fielen dazu passend die Tore: In der 57. Minute lenkte Verteidiger Upamecano den Ball nach Vorlage von Müller per Kopf ins Netz, in der 59. Minute schoss Sané den Ball vom Strafraumrand nach einem kurzen Dribbling für Casteels unhaltbar in die Ecke. Und fünf Minuten später hatte Lewandowski die Chance zum 4:0. Doch er schoss von halblinks frei übers Tor.

Der 33-Jährige hatte gegen Stuttgart zwar zwei Tore gemacht, Nummer 17 und 18 dieser Saison in der Liga. Er hatte sich allerdings darüber kaum gefreut. "Es ist ganz normal, dass man Phasen hat, in denen man nicht hundert Prozent zufrieden ist mit gewissen Abläufen oder gewissen Momenten auf dem Feld", hatte Nagelsmann dazu gesagt. Diesmal sah Lewandowski schon wieder teilnahmsvoller aus, reckte den Daumen nach oben, wenn Müller ihn mit Pässen zu erreichen versuchte.

Es ging für ihn auch um eine historische Marke. 42 Bundesligatore in einem Jahr schoss 1972 der legendäre Gerd Müller, dessen Saisontorrekord Lewandowski in der Vorsaison mit 41 Treffern überboten hatte.

Und es dauerte zwar bis zur 87. Minute, aber dann traf auch Lewandowski wieder. Es war sein 43. Tor des Jahres. Er bejubelte es mit zwei Fäusten vor der Brust.