FC Bayern gegen Wolfsburg:Goretzka grinst

Von Sebastian Fischer

Dass sich Leon Goretzka am Samstag für einen gelungenen Nachmittag in der Münchner Arena verantwortlich fühlte, das war allerspätestens nach einer Stunde unverkennbar. Da wurde im Spiel gegen den VfL Wolfsburg Leroy Sané ausgewechselt. Goretzka klatschte zu Ehren seines Teamkollegen mit einer unübersehbaren Geste über seinem Kopf in die Hände. Kurz darauf stimmte das Publikum in den Applaus ein.