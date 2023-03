Frauen-Bundesliga:Die beste Defensive besiegt die beste Offensive

Aus dem Stadion von Anna Dreher

Alexandra Popp verstand die Welt nicht mehr. Die Kapitänin des VfL Wolfsburg redete auf Schiedsrichterin Fabienne Michel ein. "Wieso denn bitte Elfmeter?", fragte Popp mit entsetztem Blick. Kurz zuvor hatte ihre Mitspielerin Lena Lattwein beim Schuss von Glodis Viggosdottir im Weg gestanden, genauer gesagt ihr Arm. Michel zeigte auf den Punkt und Lattwein die gelbe Karte, und dann war es also ein Strafstoß in der 84. Minute, der das Spitzenspiel der Bundesliga entscheiden sollte: Georgia Stanway schoss mit all ihrem Selbstvertrauen ins linke obere Eck das 1:0 für den FC Bayern, unhaltbar für Merle Frohms.

Sechs Spieltage vor dem Saisonende ist den Münchnerinnen damit gelungen, woran sie erst wieder seit der ersten Niederlage des VfL gegen Hoffenheim Anfang März glauben konnten: Sie haben die Tabellenführung übernommen. Mit 43 Punkten liegen sie nun einen Zähler vor ihrem ärgsten Konkurrenten - und feierten zudem den ersten Sieg in diesem Duell seit November 2020 (4:1).

Diejenige, die zuletzt für die Münchnerinnen verlässlich getroffen hatte, saß überraschend auf der Bank. Lea Schüller hatte die vergangenen vier Bundesliga-Partien getroffen - und auch am Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League in der Arena das siegbringende 1:0 gegen den FC Arsenal erzielt. Ihr Fuß schmerze, sagte Schüller nach dem Spiel, in dem sie gefoult worden war, mit einem Verband um den Fuß. Alexander Straus hatte sich keine Sorgen gemacht: "Sie hat gelächelt nach dem Spiel, es kann also nicht so schlimm sein", sagte er, um am Samstag dann doch Jovana Damnjanovic in die Startelf zu berufen.

Dem VfL gegen Bayerns Frauen hilft zweimal das Aluminium

Mit der 28 Jahre alten Serbin in der Spitze versuchten die Münchnerinnen sich an einem ähnlich furiosen Start wie gegen Arsenal. Die Wolfsburgerinnen jedoch stellten sich entschieden in den Weg - und fanden ihrerseits auch kaum Lücken, wenn sie sich in den Strafraum aufmachen wollten. Die ersten Minuten gestalteten sich so, wie es die Bundestrainerin prophezeit hatte: "Ich erwarte ein sehr taktisch geprägtes und ausgeglichenes Spiel", hatte Martina Voss-Tecklenburg gesagt. Ihre Torhüterin in der Auswahl, Merle Frohms, wurde nach einer Viertelstunde erstmals so richtig durch Nationalteamkollegin Klara Bühl mit einem Distanzschuss getestet.

Dank Bühls Zweikampfstärke konnte Frohms wenige Minuten später den 2500 Zuschauern im Campus-Stadion erneut zeigen, wie hoch sie springen und wie lang sie sich strecken kann. Und obwohl ihr hierfür beste Haltungsnoten zu geben wären, hätte sie dennoch keine Chance gehabt, wenn Georgia Stanway etwas präziser abgezogen hätte. So prallte der Ball aus 18 Metern mit einem lauten Knall von der Latte zurück ins Feld. Und dann, nach einer knappen halben Stunde, half dem VfL wieder das Aluminium. Nach einer Ecke lenkte Frohms einen Kopfball von Sydney Lohmann an die Latte, der Ball sprang gerade so vor der Linie auf - und hätte ihn Dominique Janssen dann im Aufsteigen nicht weggeschossen, wäre das wohl der Führungstreffer für die Gastgeberinnen gewesen. So blieb die Frage, was wohl die Torlinientechnik angezeigt hätte.

Detailansicht öffnen Alexandra Popp behauptet sich gegen Maximiliane Rall - doch die Wolfsburgerin ärgerte sich auch. (Foto: Adam Pretty/Getty Images)

Dass in diesem Duell mit dem FC Bayern die beste Defensive auf dem Platz stand, machte sich stärker bemerkbar als die Tatsache, dass der VfL mit 52 Treffern in der Offensiv-Statistik deutlich führt. Die Wolfsburgerinnen mühten sich, aber im Angriff setzten in der ersten Halbzeit vor allem die Münchnerinnen Akzente.

Über dem Stadion hatte sich vor den dunkelgrauen Regenwolken ein imposanter Regenbogen ausgebreitet, doch so romantisch wie am Himmel ging es auf der Erde keineswegs zu. Wie viel Druck auf dieser Partie lag, wurde kurz vor der Pause für alle deutlich sichtbar. Nach einem Foul von Stanway an Felicitas Rauch landete der Ball bei Sydney Lohmann. Dort blieb er nicht lange, denn Lena Oberdorf rauschte in ihre Nationalteamkollegin hinein - und lag Sekunden später selbst auf dem Rasen, weil die aufgebrachte Lohmann und Lina Magull sie schwungvoll zur Rede stellten, was in einem Schubser gipfelte, der zu einer kleinen Rudelbildung und einer Menge Diskussion führte. Schiedsrichterin Michel bewertete die Situation mit einer gelben Karte für Oberdorf und Magull.

In drei Wochen treffen die beiden Teams erneut aufeinander

Dass Lea Schüller weniger am Fuß, sondern die vergangenen Tage an einem Infekt gelitten hatte, gab Bayern-Trainer Alexander Straus Gelegenheit zu reagieren, in der 55. Minute kam sie für Damnjanovic. Der frische Wind, den Schüller bringen sollte, wehte dann aber eher auf der anderen Seite, erst Alexandra Popp und dann Ewa Pajor kamen zu guten Chancen, bevor auch VfL-Trainer Tommy Stroot neue Kräfte für die Offensive einwechselte, Tabea Waßmuth kam für Ewa Pajor, Sveindis Jonsdottir für Jill Roord. In der 69. Minute landete der Ball über Popp bei Svenja Huth und dann beinahe im Tor, weil FCB-Keeperin Maria-Luisa Grohs nicht richtig zupackte - aber eben nur beinahe. In der 82. Minute scheiterte Lohmann knapp am 1:0, aber der Groll über die gute Abwehr von Frohms verflog schnell. Kurz danach war der Elfmeter drin.

In drei Wochen schon treffen die beiden Teams im Pokalhalbfinale aufeinander - und eine Woche darauf womöglich schon wieder: Sollten sich die Wolfsburgerinnen und die Münchnerinnen im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League kommende Woche durchsetzen, wird es auch in der Königsklasse am 22. und 29. April ein Halbfinale in dieser Besetzung geben.