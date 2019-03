9. März 2019, 20:50 Uhr FC Bayern Eine kleine Gala

Der FC Bayern gewinnt in der Bundesliga 6:0 gegen den VfL Wolfsburg und ist Tabellenführer.

"Es freut mich, wie wir gespielt haben", sagte Angreifer Robert Lewandowski, "das ist gut für die Champions League."

Im Spiel gegen den FC Liverpool am Mittwoch wird Trainer Niko Kovac seine Mannschaft aber umbauen müssen.

Aus dem Stadion von Maik Rosner

Freudig und beschwingt kamen sie alle aus dem Kabinengang. Auch Uli Hoeneß, obwohl er eigentlich nur vor die Medien trat, um Kritik zu üben. Natürlich nicht an jenem souveränen und auch in der Höhe stimmigen 6:0 (2:0) seines FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg, mit dem die Münchner erstmals seit dem fünften Spieltag wieder die Tabelle vor Borussia Dortmund anführen. Hoeneß ging es nun aber vor allem darum, seinen Unmut über die kolportierten Zahlen auszudrücken, die die künftige Kooperation mit BMW dem FC Bayern einbringen sollen.

Es stimme, dass der Autohersteller den Konkurrenten Audi als Teilhaber ablösen werde, bestätigte der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende. Aber, sagte er über die angeblichen Gesamteinnahmen in Höhe von 800 Millionen Euro: "Ich finde es unsäglich, dass man irgendwelche Summen in die Welt setzt. Die Summen, die da rumgeistern, stimmen hinten und vorne nicht."

Nachdem er das losgeworden war, sprach er entgegen seiner vorherigen Ankündigung doch noch über den Führungswechsel in der Bundesliga, der die Münchner nicht nur im Titelkampf bestärkte, sondern auch für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch gegen den FC Liverpool. "Wir sind natürlich glücklich, dass wir endlich mal wieder da oben sind", sagte Hoeneß nun wieder heiter über den "Platz an der Sonne", den Robert Lewandowski mit seinen Saisontoren 16 und 17 (37./85.), Serge Gnabry (34.), James Rodríguez (52.), Thomas Müller (76.) und Joshua Kimmich (82.) herausgeschossen hatten.

"Das Momentum haben wir auf unserer Seite."

Wieder auf Platz eins zu stehen, wie es sich nach dem Münchner Selbstverständnis gehört, "fühlt sich sehr gut an", befand auch Kimmich. Es sei nicht abzusehen gewesen, "dass das so früh in der der Saison klappt", sagte der Rechtsverteidiger im Rückblick auf die zwischenzeitlich neun Punkte Rückstand auf Dortmund und folgerte: "Das Momentum haben wir auf unserer Seite. Das sieht wieder nach dem FC Bayern aus."

In der Tat hatten die Münchner eine Woche nach dem 5:1-Sieg bei Borussia Mönchengladbach die nächste eindrucksvolle Vorstellung folgen lassen. Ein bisschen schleppend waren sie zwar in das Spiel gekommen. Doch nach dem Doppelschlag durch Gnabrys 1:0, zugleich das 900. Pflichtspieltor in der Arena, und Lewandowskis 2:0 geriet die Begegnung mit den Wolfsburgern zu einer kleinen Gala. Es war eine gelungene Einstimmung auf den Vergleich mit Liverpool, den die Münchner nach dem 0:0 aus dem Hinspiel zumindest mit einem Tor Unterschied gewinnen müssen, um ins Viertelfinale einzuziehen. "Es freut mich, wie wir gespielt haben", sagte Lewandowski, "das ist gut für die Champions League."