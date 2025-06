Wer auch immer den Fußball lenkt, muss über ein erfreuliches Maß an Ironie verfügen. Genau an dem Tag, an dem sich nun aber endgültig der Vollzug des Transfers von Florian Wirtz zum FC Liverpool andeutete, nahte auch der Vollzug des Transfers von Kevin De Bruyne. Der Belgier, der viele Jahre den inoffiziellen Titel „wahrscheinlich bester Mittelfeldspieler der Welt“ trug, wird kurz vor seinem 34. Geburtstag sehr komfortabel beim italienischen Meister SSC Neapel unterkommen. Allerdings wird der Platz, den De Bruyne im Mittelfeld von Manchester City geräumt hat, nicht von Florian Wirtz übernommen werden, dem nächsten wahrscheinlich besten Mittelfeldspieler der Welt.