Von Philipp Schneider

Manchmal erlaubt sich der Fußball den Spaß, dass er die ganze Welt hineinpackt in eine einzelne Szene. Und nichts verrät mehr über den Zustand des FC Bayern im April 2025 als jener Moment am Samstag, als in der 48. Minute Borussia Dortmunds Norweger Julian Ryerson eine Flanke in den Münchner Strafraum schickt. Im Grunde ist die Flanke harmlos. Aber die Bayern helfen mit, sie so sehr nachzuschärfen, dass sie zum Unheil bringenden Torpedo wird.