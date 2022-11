Beim 6:1 gegen Werder Bremen gewinnt der FC Bayern diesmal sogar ohne Tor von Eric Maxim Choupo-Moting. Dafür überzeugen fünf Nationalspieler, die so auch gemeinsam bei der WM in Katar auflaufen könnten.

Aus dem Stadion von Sebastian Fischer

Normalerweise ist auch beim FC Bayern die Stimmung im letzten Heimspiel des Jahres weihnachtlich: Fußballer mit Nikolausmützen, einschlägige Musik und Dekoration. Am Dienstagabend war jedoch nichts davon zu sehen oder zu hören, als sich der Rekordmeister für 2022 von seinem Heimpublikum verabschiedete. Weil die Bundesliga wegen der Weltmeisterschaft in Katar schon am kommenden zweiten November-Wochenende Pause macht, hält sich die Feiertagsstimmung diesmal in Grenzen.