Von Sebastian Fischer

Kommt Werder Bremen im Winter nach München... So beginnt aus Sicht des FC Bayern kein Witz, sondern eine nicht besonders schöne Erinnerung. Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass der deutsche Rekordmeister 0:1 gegen Werder verlor, eine bis dahin noch ordentliche Saison am Wendepunkt angelangte und erstmals seit Ewigkeiten ohne Titel zu Ende ging.