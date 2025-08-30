Der Wechsel des senegalesischen Fußball -Nationalspielers Nicolas Jackson zum FC Bayern droht auf der Zielgeraden überraschend zu scheitern. Das Portal „The Athletic“ berichtete, Chelsea habe dem Transfer einen Riegel vorgeschoben und den Spieler angewiesen, nach London zurückzukehren. Hintergrund sei die Verletzung von Liam Delap, der sich bei Chelseas 2:0 gegen Fulham eine Muskelverletzung zuzog und wochenlang ausfallen dürfte.

„Das ist alles jetzt passiert. Wir werden uns ganz in Ruhe damit nach dem Spiel beschäftigen, werden uns Gedanken machen, werden schauen, was passiert – und dementsprechend auch agieren“, sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl vor dem Auswärtsspiel der Münchner beim FC Augsburg bei Sky: „Ich kann jetzt selber noch nicht genau sagen, was los ist.“

Jackson war am späten Nachmittag für den Medizincheck in München gelandet, danach sollte er den Vertrag bei den Bayern unterschreiben. Vereinbart worden war übereinstimmenden Medienberichten zufolge eine Leihgebühr in Höhe von 15 Millionen Euro inklusive einer Kaufoption für die kommende Saison. Die Ablösesumme solle sich dann auf 65 Millionen Euro belaufen.

„Transfers sind dann in trockenen Tüchern, wenn Unterschriften da sind“, sagte Eberl: „Der Junge ist da – und jetzt schauen wir mal, was passiert.“ Die Münchner sind nach zahlreichen Weggängen auf der Suche nach Verstärkung in der Offensive. Vom Aufsichtsrat wurde ein Leihgeschäft genehmigt.