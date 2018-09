23. September 2018, 09:43 Uhr FC Bayern Was wird aus James?

James Rodríguez zeigt beim 2:0-Sieg des FC Bayern bei Schalke eine brillante Leistung.

Damit betreibt er Werbung für sich selbst - denn seine Zukunft in München ab Sommer ist noch nicht geklärt.

Von Ulrich Hartmann, Gelsenkirchen

Fox Sports Brasil hatte keine guten Nachrichten für alle Fans des Kolumbianers James Rodríguez. "Inacreditavél!", posaunte die Schlagzeile auf der Internetseite: "James Rodríguez perde chance absurda." Man muss kein Portugiesisch berherrschen, um zu verstehen, dass die Südamerikaner unglaublich fanden, auf welche Art und Weise der Angreifer vom FC Bayern München in der 50. Minute des Gastspiels beim FC Schalke 04 eine absurde Chance vergeben hat.

Und sie hatten ja Recht. Am leeren Tor vorbei hat der 27-Jährige den Ball geschoben, "inacreditavél" fanden das auch mögliche Südamerikaner unter den 60.000 Zuschauern im Stadion. Aber dem Kolumbianer wird die Reduzierung auf diese Szene nicht gerecht. Er war nämlich trotz der absurden Chance der beste Mann auf dem Platz, brachte München per Kopf mit 1:0 in Führung (8.), wurde vor dem 2:0 durch Robert Lewandowskis Elfmeter von Alessandro Schöpf gefoult (63.) und war als wieselflinker Rechtsaußen auch ansonsten eine solche Augenweide, dass man vor allem unglaublich finden konnte, dass er spanischen Medien zufolge bereits sehr weit sein soll mit dem Gedanken, den FC Bayern im nächsten Sommer wieder zu verlassen. Diesen Eindruck hat er am Samstag eindeutig nicht gemacht.

James macht ansehnlich Werbung für sich

Nun war es aber natürlich auch so, dass der noch bis 2019 von Real Madrid ausgeliehene Stürmer in den ersten drei Bundesligaspielen nicht gerade eine Hauptrolle gespielt hat. 67 Minuten insgesamt hatte der neue Trainer Niko Kovac ihm nur zugestanden, aber in der Champions League bei Benfica Lissabon und nun auf Schalke hat James dann gleich zwei Mal in der Startelf stehen dürfen.

Nach seiner Einwechslung gegen Leverkusen hatte er schon das finale 3:1 geschossen, in Lissabon hat er das 2:0 durch Renato Sanches vorbereitet und auf Schalke hat er mit seinem Treffer und seinem Elfmeter-Assist zwei weitere Scorer-Punkte beigetragen. Das macht ihn zum effektivsten Bayern-Spieler der jüngsten drei Pflichtspiele und liefert Indizien darauf, dass er den Platz auf der Ersatzbank in den nächsten Partien vielleicht nicht mehr ganz so häufig einnehmen muss.

Während Kingsley Coman noch verletzt ist und Serge Gnabry noch nicht ideal eingebunden, macht James auf der Außenposition gerade ansehnlich Werbung für sich und entfacht die Debatte um seine Zukunft beim FC Bayern ganz neu. Werden sie ihn im nächsten Sommer behalten und ihm einen Vertrag bis 2022 geben gegen eine verabredete 42-Millionen-Euro-Ablöse an Real Madrid - oder würden sie ihn für diese Summe vielleicht sogar bloß erwerben, um ihn für deutlich mehr Geld dann gleich weiterzuverkaufen?

Die einseitige Option liegt dem Vernehmen nach beim FC Bayern und momentan erscheinen alle Gedankenspiele möglich. James muss nämlich noch eine ganz schön lange Saison nachweisen, dass er die Münchner Mannschaft latent besser macht. Seine nunmehr aktuelle Quote von neun Toren in 27 Bundesliga-Einsätzen ist jedenfalls schon recht gut.

Der Kolumbianer vergrößerte mit seinem beherzten Auftritt fast im Alleingang die Sorgen beim gebeutelten Kontrahenten Schalke 04, wo sich der Trainer Domenico Tedesco und sein frisch ausgewechselter Spieler Franco di Santo an der Trainerbank zofften und wo man sich nach vier Auftaktniederlagen nicht nur Sorgen um die tabellarische Situation macht, sondern auch um den Mittelfeldspieler Weston McKennie. Dem US-Amerikaner hatte James in der 52. Minute versehentlich so unglücklich gegen das Bein getreten, dass sogar Verdacht auf einen Bruch bestand. Dieses Missgeschick lastete am Samstagabend durchaus schwerer auf James als die absurd vergebene Torchance drei Minuten zuvor. Denn die war angesichts des ungefährdeten Sieges und James' brillanter Tagesform wirklich verschmerzbar.