Die Bilder, die am Dienstagabend um kurz vor elf Uhr auf dem Rasen in Gelsenkirchen zu sehen waren, zeugten von einer seltenen Begebenheit: Die Spieler des FC Bayern ließen durch unzweideutige Signale erkennen, dass sie erleichtert und froh waren über den Schlusspfiff, der ihren 1:0-Sieg bestätigte. Diese letzten Minuten des Pokalspiels auf Schalke waren vielleicht nicht ganz so spannend wie die letzten Minuten des Treffens im Jahr 1984, als Olaf Thon in der 123. Minute das 6:6 schoss, nachdem Dieter Hoeneß erst fünf Minuten vorher die Münchner 6:5 in Führung gebracht hatte, aber für spannend konnte man es nun schon halten, wie die Schalker den Ausgleich zu erzielen versuchten und die Bayern angestrengt ihren Vorsprung verteidigten. Mancher Zuschauer, der zum Gastgeber hielt, glaubte womöglich an eine optische Täuschung, als er verschiedene Münchner Spieler allen Ernstes bei Befreiungsschlägen erblickte.

So passierte es, dass sich einige Bayern nach dem finalen Pfiff tatsächlich die Mühe machten, die Arme zum Jubeln zu erheben - eine Geste, die sie sich zuletzt fast schon abgewöhnt hatten. Joshua Kimmich, der Schütze des einzigen Tores, rannte auf Manuel Neuer zu, um den Torwart in die Arme zu schließen und mit ihm das gemeinsame Glück zu genießen.

Nicht nur wegen dieser zärtlichen Episode stand der Pokalabend in Gelsenkirchen in schönem Gegensatz zu den dramatischen Debatten, die am Wochenende wegen der Vorkommnisse in Hoffenheim den deutschen Fußball beherrschten. In banger Erwartung etwaiger weiterer Vorfälle hatten die Vereine und der DFB eine Dringlichkeitssitzung abgehalten und außerdem an den diplomatischen Beziehungen mit den Fankurven gearbeitet. Das Lager der Münchner Anhänger verzichtete einstweilen auf Kommentare, die Schalker richteten ein paar kritische, aber unverfängliche Botschaften an den Vorstand ihres Klubs und an den DFB. Dass im heimischen Fanblock mehrmals und gemeinschaftlich das inkriminierte Wort "Hurensohn" ausgerufen wurde - geschenkt. Es richtete sich ja lediglich gegen Manuel Neuer, 33. Der Torwart ist das von seinen Reisen in die Heimatstadt gewohnt, seitdem er 2011 seine Kindheits- und Jugendliebe für den FC Bayern verlassen hat, und so meldete Neuer, als er zur Stimmung im Stadion befragt wurde: "Positiv, muss man ganz klar sagen. So gehört sich das - es gab keine Anfeindungen."

Womöglich hatte sein Mitspieler Leon Goretzka recht, als er meinte, ohne die Schmährufe und Pfiffe würde Neuer auf Schalke etwas vermissen. Für Goretzka, auch ein Ehemaliger, gab es Sonderbeifall: für einen Fallrückzieher, dem der Fallrückzieher-Großmeister Klaus Fischer das Gütesiegel nicht versagen würde.

Neuer übte an anderer Stelle Kritik. Erstens hatte es ihm nicht gefallen, dass seine Landsleute den Rasen nicht gewässert hatten, sodass die üblichen Ausflüge ins Feld durch den verlangsamten Ball ein Stück riskanter wurden, zweitens missfiel ihm die defensive Formation, die Schalkes Trainer David Wagner aufgeboten hatte: "Stumpfer Rasen, lange Bälle, hinten rein stellen", so fasste er die Vorgaben der Gegenseite zusammen und klang ein wenig indigniert. Auch Kimmich monierte, ihn habe es "verwundert", dass der Gegner mit einem 5-4-1-Entwurf aufgewartet und daran auch nach dem 0:1 (40. Minute) nichts geändert habe. Er vermisste dadurch die Räume für ein ergiebigeres Offensivspiel. Bayern hatte nahezu ständig den Ball, aber ungewöhnlich wenige Torchancen.

Torschütze Joshua Kimmich bewährt sich als Innenverteidiger

Wagner durfte die Einwände als Kompliment betrachten. Was die Bayern an der Verwirklichung ihrer Herrlichkeit stört, kann im Prinzip nicht verkehrt sein. Schalkes Igel-Taktik basierte neben dem Prinzip Alle-Mann-hinter-den-Ball auf einer improvisierten Dreierkette: Darin fanden außer dem etablierten Innenverteidiger Matija Nastasic der just aus der Regionalliga zu den Profis beförderte Timo Becker sowie der vom FC Barcelona geliehene Franzose Jean-Clair Todibo zusammen. Todibo, 20, in der Winterpause eingereist, ist aufgrund seiner exquisiten Ballfertigkeit ein nahezu überqualifizierter Abwehrspieler. Schalke könnte ihn für 25 Millionen Euro übernehmen, aber so viel Geld hat man gerade nirgendwo herumliegen. In der Gemeinde gibt es bereits Aufrufe zum Crowdfunding, zur digitalen Spendenbüchse, um sein Bleiben zu finanzieren.

Gern hätten die Schalker Fans einen Techniker wie Todibo auch in der Sturmspitze gesehen, doch dort arbeitete sich bei seinem Comeback nach Monaten auf der Ersatzbank lediglich Guido Burgstaller ab. Gelegentlich unterstützte ihn der rasend schnelle Waliser Rabbi Matondo, dessen Beine allerdings oft schneller sind als die Gedanken, was er mit dem Ball anfangen möchte. Eine Weile hat Wagners zielbewusst sparsames Konzept funktioniert, fast hätte der einsam an vorderer Front postierte Burgstaller zum 1:0 getroffen, später aber wunderte man sich mit Kimmich, dass Schalkes Trainer erst in den letzten Minuten neues Personal zur Schlussoffensive mobilisierte.

Ihr Ziel, gegen den gefürchteten Gegner das Gesicht zu wahren, haben die Schalker immerhin erreicht, wozu auch der zum Stammkeeper aufgestiegene Torwart Markus Schubert ermutigend beitragen konnte. Die Bayern hätten ja "alles in Grund und Boden geballert in den letzten Wochen", stellte Verteidiger Bastian Oczipka klar, meistens habe es "nach zehn Minuten schon 3:0 gestanden". Nun sah das Spiel zwar über weite Strecken aus, als ob sich ein eifriger Zweitligist am deutschen Meister versuchte, aber daraus schöpften letztlich beide Seiten Befriedigung. Die von Niederlagen und Verletzungspech gebeutelten Schalker fühlen sich wieder bereit, um am Samstag ihren Europa-League-Tabellenplatz gegen Hoffenheim zu verteidigen. Die Bayern interpretierten die Partie als Bewährungsprobe ihres Professionalismus.

"Clever und konzentriert" habe die Mannschaft gespielt, lobte Hansi Flick. Ein 1:0 sei zur Abwechslung "auch okay - auch dadurch kann man wachsen". Dies ließ sich unter anderem am Torschützen Kimmich beobachten, der vor dem Spiel anhand der Aufstellung überall als Rechtsverteidiger eingeordnet wurde, was aber ein Irrtum war, weil der universelle Kimmich Innenverteidiger spielte. Rechts von ihm bearbeitete Benjamin Pavard die Seite, ein weiteres Mal durfte deshalb der noch immer kaum benutzte Wintererwerb Álvaro Odriozola auf der Bank Platz nehmen und gehörte dort neben dem längst noch nicht fitten Javi Martínez zu den letzten verbliebenen Prominenten in der Reserve.

Auch die Bayern spüren den Saison-Verschleiß und müssen zunehmend haushalten. Viele Beobachter hätten es wegen der vielen Siege zuletzt nicht mitbekommen, meinte Flick, "aber es waren toughe Wochen für uns".