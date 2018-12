24. Dezember 2018, 12:12 Uhr Bundesliga Bayern? Welche Bayern?

Erst unbezwingbar, dann sehr bezwingbar, dann wieder unbezwingbar: Der Verlauf der Bundesliga-Vorrunde steht stellvertretend für den Konflikt des FC Bayern.

Die Münchner rätseln nun, was ihr wahres Leistungsvermögen ist.

Von der Antwort dürfte abhängen, wie ihre Umbruch-Strategie aussehen wird.

Von Christof Kneer

Noch sind 17 Spieltage zu spielen in der Fußballbundesliga, noch sind also 51 Punkte zu vergeben, wie die Trainer das gerne formulieren. Noch immer könnte also der 1. FC Nürnberg zur prägenden Mannschaft der Rückrunde werden, noch immer könnte sich der grundsätzlich grandiose Lucien Favre in jenen berüchtigten Zauderer zurückverwandeln, den im Angesicht eines bedrohlichen Erfolgs die Angst vor der eigenen Courage befällt.

Nur eines wird kaum mehr passieren in dieser Saison: dass der FC Bayern im März schon wieder deutscher Meister ist.

Es könnte diesmal tatsächlich Mai werden, bis dem FC Bayern jener Titel zugesprochen wird, der ihm grundgesetzlich sowieso zusteht, wie der Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge das möglicherweise sagen würde. Nach dem 34. Spieltag klettern die Bayern also vermutlich wieder auf ihren schönen Rathausbalkon und winken den Fans und auch den Schlaumeiern da unten zu, und dann tritt Franck Ribéry nach vorne ans Geländer und ruft: "Isch abe wieder gemacht fünf Jahre mehr!"

Wird dieses 3:0 die Bayern beruhigen?

Na gut, für fünf Jahre wird der grundsätzlich grandiose Franzose seinen Vertrag wohl nicht verlängern, anders als im Mai 2010, als er mit dieser frohen Botschaft vor die jubelnden Münchner Menschen trat. Der Mai 2010 war der Beginn jenes großen FC-Bayern-Zyklus, der nun allmählich an seinem Ende angekommen ist.

Das weiß und sagt jeder, inzwischen sogar Uli Hoeneß. Wobei: Warum eigentlich?

Wer die über Jahrzehnte einstudierten Reflexe in diesem großen, wunderbar folkloristischen Verein kennt, dürfte nun mit Spannung verfolgen, was das hübsche 3:0 bei Eintracht Frankfurt auslösen wird.

Uli Hoeneß ist ein Freund des Weihnachtsbaums, jedenfalls hat er ihn in seinen knapp vier Managerjahrzehnten immer wieder und oft bunt geschmückt ins Zentrum seiner Festtagsansprachen gestellt.

Unterm Weihnachtsbaum werde man in Ruhe die Tabelle lesen, hat Hoeneß oft gesagt, je nach aktueller Stimmungslage mit glücksprallem oder triumphierendem oder provozierendem oder - seltener - auch mal mit besorgtem Unterton.

Die für die nähere Zukunft dieses Klubs zentrale Frage ist nun also, ob dieses 3:0 wirklich das richtige Spiel war, um sich damit vor den Baum zu setzen. Wird dieses 3:0 die Bayern und ihren ewigen Manager beruhigen und ihnen die nötige Souveränität geben, um an dem ja doch irgendwie anstehenden Umbruch herum zu denken? Oder liegt dieses 3:0 nun eher wie ein vergiftetes Plätzchen auf dem Gabentisch - weil es Hoeneß auf den Gedanken bringen könnte, das sei jetzt vielleicht doch nicht gar so dringend mit diesem Umbruch?

Der FC Bayern vor Weihnachten: Das sind drei Tore von Ribéry, 35 (eines gegen Leipzig, zwei gegen Frankfurt), das ist ein Tor von Rafinha, 33 (gegen Frankfurt) - und das sind die Vertrags- bzw. Mandatsverlängerungen des Aufsichtsratschefs Hoeneß, 66, sowie des Vorstandschefs Rummenigge, 63. Ein bisschen klingt das, als wären die Kinks immer noch auf Tour und würden immer noch "Lola" singen.

Franck Ribéry hat sich in zwölf Jahren das Verdienst erdribbelt, dass er mehr ist als nur irgendein Bayern-Spieler, und man kann es Hoeneß, Rummenigge und Sportdirektor Brazzo "Hasan" Salihamidzic nicht verdenken, wenn sie nun vorübergehend wieder ins Grübeln geraten. Soll man diesem wilden Wusler nicht noch ein Jährchen obendrauf geben? Aber kann ihn jemand überzeugen, dass er nächste Saison vielleicht nur noch ein Momentspieler ist, eine Art Upgrade-Version von Claudio Pizarro in Bremen? Das Problem ist: Der Einzige, der ihn überzeugen könnte, wäre Jupp Heynckes; aber wenn der jetzt auch noch käme, könnten die Kinks gleich noch Cliff Richard auf ihre Tour mitnehmen.