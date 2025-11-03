Vincent Kompany ist kein Trainer, der in Ausrufezeichen spricht. Er wäre nicht der Richtige, um knallige Claims zu entwickeln, und würde er eine Überschrift formulieren, würde sich das Interesse am Text vermutlich in Grenzen halten. Was im Übrigen sehr in Kompanys Sinne wäre, der es weder als Typ noch als Fußballtrainer auf die schnelle Pointe abgesehen hat. Kompany glaubt an Arbeit und Entwicklung, und an Entwicklung, die aus Arbeit resultiert. Für seine Verhältnisse wagte er sich also sehr weit raus, als er in der Pressekonferenz vor dem Rockerschockermonsterspiel bei Paris Saint-Germain diesen Satz sagte: „Es gibt zwei extreme Gedanken, die aufeinandertreffen, und ich würde das als Zuschauer immer sehen wollen.“