FC Bayern vor Villarreal:"Mit uns ist nicht zu spaßen"

Manuel Neuer hat vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Villarreal die besondere Stärke des FC Bayern nach Rückschlägen hervorgehoben. "Mit uns ist nicht zu spaßen, wenn wir so ein Spiel wie in Villarreal 0:1 verloren haben. Das wurmt uns natürlich", sagte der Kapitän des Serienmeisters am Montag.

Die Münchner müssen am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime Video) in der Champions League gegen den spanischen Europa-League-Sieger ein 0:1 aus dem Hinspiel aufholen, um ins Halbfinale einzuziehen. Neuer betonte: "Das sind Spiele, die uns reizen." Bei der angestrebten Wende setzt Neuer auch auf emotionale Reize durch die 70 000 Zuschauer in der ausverkauften Allianz Arena.

"Wir spielen zu Hause, sind ein bisschen angespornt, wollen das nutzen und das beweisen mit unseren Fans", findet der 36 Jahre alte Nationaltorhüter. Der "eigene Wille", der "Charakter der Mannschaft" gepaart mit Ehrgeiz und Ansprache mache ihn zuversichtlich, dass man in das angestrebte Halbfinale wahrscheinlich gegen den FC Liverpool einziehen werde.

Verzichten müssen die Münchner aber auf Verteidiger Niklas Süle. Der Nationalspieler fehlte wegen eines Infekts auch beim Abschlusstraining des Rekordmeisters. "Niki fehlt auf jeden Fall, er hat Influenza A", erklärte Trainer Julian Nagelsmann. Dafür kann er Weltmeister Lucas Hernández einsetzen, der beim 1:0 am Samstag in der Liga gegen den FC Augsburg angeschlagen gefehlt hatte. Weiterhin fallen dagegen die verletzten Corentin Tolisso, Eric Maxim Choupo-Moting und Bouna Sarr aus.

Trotzdem ist die Sehnsucht nach einem großen Auftritt groß. "Jetzt waren die Spieler zwei, drei Tage an der Leine, nicht mal eine Langlaufleine, sondern eine sehr kurze - jetzt muss ich nur noch diese silberne Schnalle aufmachen und dann müssen sie laufen", sagte Nagelsmann noch. "Jetzt sind wir auf der freien Wiese - und morgen mache ich die Schnallen auf." Gleichzeitig wirkt aber das Spiel in Villarreal in der Vorwoche noch nach. In Villarreal hätten die Bayern bekanntlich auch höher verlieren können.

"Wir haben viele Fehler gemacht im Hinspiel. Sie haben einen gemacht, dass sie uns am Leben gelassen haben - und das sollten wir bestrafen", sagte Nagelsmann. Die Bürde der Hinspiel-Niederlage sorge für eine besondere Motivation. "Es ist ganz normal und ein stückweit menschlich, wenn du so viele Titel gewinnst und so viele erfolgreiche Jahre hast als Gesamtclub, aber auch einzelne Spieler, dass dann vielleicht so ein besonderer Reiz, ein besonderer Druck manchmal vonnöten ist, um auch besondere Leistungen rauszukitzeln", so Nagelsmann. Er ist sich deswegen sicher: "Bekanntermaßen entstehen unter sehr hohem Druck auch Diamanten."