FC Bayern in der Einzelkritik

Der Stürmer verlässt in Pilsen unerwartet den Platz. Leroy Sané tobt sich aus und Dayot Upamecano erinnert an den legendären Lucio. Der FC Bayern in der Einzelkritik.

Von Martin Schneider, Pilsen

Sven Ulreich

Detailansicht öffnen (Foto: IMAGO/MIS/Imago)

Ein Ersatztorhüter muss nach landesweiter Meinung "da sein, wenn er gebraucht wird". Wobei sich das "da sein" nicht nur auf die physische Anwesenheit bezieht, sondern eine Art schiedsrichterhafte Leistung einfordert: Also auf einem guten Niveau möglichst nicht auffallen und nach Rückkehr des Stammtorhüters wieder Platz machen. Sven Ulreich hat dieses "da sein" über die Jahre perfektioniert - auch wenn er gegen Pilsen zweimal mit viel zu optimistischen Pässen zum Gegner zu Beginn und nach einer halben Stunde selbst für Gefahr sorgte. War in der zweiten Halbzeit mit dem Kopf "da", als er einen Abschluss aus kurzer Distanz mit der Stirn parierte. An den Gegentoren schuldlos.

Noussair Mazraoui

Detailansicht öffnen (Foto: Petr David Josek/AP)

Hat schon 30 Champions-League-Spiele im Zeugnis stehen, eigentlich eine Zahl, die zu hoch ist, um Ersatzrechtsverteidiger zu sein. Ein Ersatzrechtsverteidiger darf übrigens mehr auffallen als ein Ersatztorhüter, die Position ist nicht ganz so systemrelevant und außerdem nicht von Manuel Neuer besetzt. Zeigte Engagement, lieferte sich auch ein paar hitzige Wortgefechte mit den Gegenspielern auf seiner Seite und ließ sich in seiner Emotion auch nicht vom Spielstand (0:4) bremsen. Zu seiner Verteidigung: Bekam den Arm von Adam Vlkanova möglicherweise nicht unabsichtlich ins Gesicht. Da kann man sich schon mal aufregen. Verlor vor dem ersten Gegentor das entscheidende Kopfballduell.

Benjamin Pavard

Detailansicht öffnen (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Stammrechtsverteidiger und derjenige, auf den Noussair Mazraoui Druck ausüben müsste. Hat ein bisschen Pech, dass gerade beim FC Bayern so viel los ist, sonst könnte man durchaus öfter erwähnen, dass der Pavard 2022 der beste Pavard seit 2018 ist. Spielt schon die ganze Saison mehr als ordentlich. Dass er vor dem zweiten Gegentor seinem Gegenspieler Jan Kliment eine ganze Drehung gestattete, trübte den Eindruck jedoch.

Dayot Upamecano

Detailansicht öffnen (Foto: David W Cerny/Reuters)

Gleiches Phänomen wie bei Pavard. Hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison sichtlich verbessert. Was man aber gegen Pilsen höchstens an einem an den legendären Lucio erinnernden Ausflug nach vorne sehen konnte. Ging nach 70 Minuten - Josip Stanisic nahm seinen Platz ein.

Josip Stanisic

Detailansicht öffnen (Foto: MIS/Imago)

Hat nach dem Dortmund-Spiel vermutlich schlecht geschlafen, weil es ja für fast alle ersichtlich er war, der Nico Schlotterbeck den Weg zur Ausgleichsflanke ermöglichte und zuvor schon von Karim Adeyemi durch den Schleudergang geschickt wurde. Sein Glück: In Pilsen spielt kein Adeyemi und auch keiner der zahlreichen Schlotterbecks. Bevor er auch nur nervös werden konnte, stand es bereits 2:0. Verhinderte trotzdem wieder nicht die Flanke vorm ersten Gegentor. In den letzten Minuten auch noch Innenverteidiger. Es ist gerade nicht einfach für ihn.

Joshua Kimmich

Detailansicht öffnen (Foto: David W Cerny/Reuters)

Schrie auch beim Stand von 4:0 Gegner und Schiedsrichter an, wobei von außen nicht ganz klar war, worüber sich Kimmich aufregte. Es könnte sowohl die Eckball-Entscheidung gewesen sei, wohingegen Kimmich ein Foul an sich ausgemacht haben könnte. Es könnte aber auch die abfällige Geste und der Rempler des Zwei-Meter-Tschechen Tomas Chory gewesen sein, der Kimmich wohl Unredlichkeit beim Fallen unterstellte. Die zweite Halbzeit beruhigte ihn nicht unbedingt.

Leon Goretzka

Detailansicht öffnen (Foto: Joe Klamar/AFP)

Musste sich vor dem Spiel dafür rechtfertigen, warum er dem BVB zum späten Ausgleich gratulierte. Verwies auf allgemeinen Anstand und konnte für sich mit einigem Recht reklamieren, dass er auf dem Feld alles getan hatte, um diesen zu verhindern. Auch gegen Pilsen mit einem auffällig-dynamischen Auftritt - selbst wenn man den Umstand berücksichtigt, dass der Gegner nur bedingt zum Widerstand fähig war. Schoss selbst zwei Tore, bereitete eins vor, bewegte sich klug im Mittelfeld und gab dem Bayern-Offensivspiel wie so oft eine Komponente, die ohne Goretzka fehlt. Vielleicht der Gewinner der vergangenen Tage. Höchstens Ryan Gravenberch, der so gerne auf der Position mal über 90 Minuten sein Talent zeigen will, dürfte sich nicht darüber gefreut haben.

Kingsley Coman

Detailansicht öffnen (Foto: Joe Klamar/AFP)

Hatte ein bisschen was gut zu machen (Stichwort: Gelb-Rot gegen Dortmund) und kann außerdem rechnen. Und wenn man so die Bayern-Offensivspieler durchzählt, dann kommt man auf fünf Kandidaten für vier Plätze. Und wenn einer (Jamal Musiala) ausfällt - dann muss man seine Chance nutzen. Zog vielleicht auch deswegen ein paar seiner Sprints an, die er ansonsten bei einem Spiel, das faktisch nach 14 Minuten entschieden war, nicht mehr riskiert hätte. War natürlich viel zu schnell für die Pilsener, bereitete das 2:0 vor.

Sadio Mané

Detailansicht öffnen (Foto: Joe Klamar/AFP)

Hat in seinem Leben auch schon 25 Champions-League-Tore erzielt und wird wahrscheinlich zu höflich sein, um dieses gegen Pilsen als eines seiner einfachsten zu benennen. Schnappte sich den Ball, initiierte einen einfachen Doppelpass mit Leon Goretzka und stand plötzlich allein vorm gegnerischen Tor. Normalerweise muss man in Europas höchstem Wettbewerb mehr tun für einen Treffer. Wirkt immer noch nicht zu hundert Prozent wie der Liverpool-Mané, dessen Richtungswechsel auch höherklassige Abwehrreihen auseinanderreißen. Aber Tore helfen natürlich, auch wenn sie einfach sind.

Leroy Sané

Detailansicht öffnen (Foto: Joe Klamar/AFP)

Ein Spiel wie gemalt für ihn. Bildete im 4-2-2-2 formal die "Doppelspitze" mit Thomas Müller, in Wahrheit lief er aber auf dem ganzen Platz herum. Und weil Pilsen es für eine gute Idee hielt, ihn nicht im Kollektiv, sondern zu oft im Eins-gegen-eins zu verteidigen, tobte er sich aus. Gab in Böhmen die künstlerische Bohème und zelebrierte seine Technik mit Außenrist, Lupfern und Tempodribblings. Sein schönstes Werk des Abends: Der Schnittstellenpass vor dem 2:0 auf Kingsley Coman.

Thomas Müller

Detailansicht öffnen (Foto: Adam Pretty/Getty)

Verschwand direkt nach dem 3:0 im Kabinengang und weil zunächst kein Spieler für ihn eingewechselt wurde, lag der Verdacht nahe, dass Müller vielleicht den komfortablen Spielstand ausnutzte, um den Raum aufzusuchen, den man früher Doppelnull nannte. Erst, als Mathys Tel aufstand und sich bereitmachte, war klar: Müller hatte sich offenbar wehgetan. Gab später an, das Problem sei ein "Nerv im alten Rücken" gewesen. Erzielte zuvor noch sein 53. Champions-League-Tor - braucht noch drei, um in der ewigen Torjägerliste Ruud van Nistelrooy zu überholen.

Einwechselspieler

Detailansicht öffnen (Foto: Joe Klamar/AFP)

Nur fünf Feldspieler saßen auf der Bank, mehr waren nach diversen Krankmeldungen nicht mehr übrig. Und alle kamen zu ihrem Einsatz - wobei der Einsatz des 16-jährigen Paul Wanner als Linksverteidiger dann sogar in diesem Spiel zu gewagt schien. Mathys Tel und Ryan Gravenberch verpassten Tore knapp - sie trafen die Latte. Marcel Sabitzer und Eric Maxim Choupo-Moting sammelten ebenfalls Spielminuten.