Der FC Bayern steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Der deutsche Rekordmeister besiegte den Drittligisten Viktoria Köln am Mittwochabend 5:0 (2:0). Trainer Julian Nagelsmann veränderte seine erste Elf auf zahlreichen Positionen, unter anderem starteten Ryan Gravenberch und Mathys Tel, auch Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui stand erstmals in einem Pflichtspiel von Beginn an auf dem Platz.

Viktoria leistete zu Beginn couragiert Widerstand, Torhüter Ben Voll hielt mehrfach stark. Erst in der 35. Minute erzielte Gravenberch, der im Sommer von Ajax Amsterdam nach München wechselte, die Führung. Kurz darauf traf Tel zum 2:0. Mit 17 Jahren und 126 Tagen machte sich der für mutmaßlich 20 Millionen Euro von Stade Rennes geholte Stürmer damit zum jüngsten Torschützen der Bayern-Pokalgeschichte seit 1965.

Spätestens mit dem 3:0 durch Sadio Mané in der 53. Minute war das Spiel entschieden. Jamal Musiala traf kurz nach seiner Einwechslung zum 4:0, der genesene Leon Goretzka machte das 5:0.