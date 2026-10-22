Die Allianz-Arena, Heimat des FC Bayern, fünfte Etage. Der Weg führt vorbei an den Logen, die den Reichtum des weltbekannten Münchner Fußballklubs mitbegründen. An den Spieltagen sitzen hier die Zuschauer, die sehr viel Geld dafür bezahlen, um den Fußball nicht von einer Sitzschale aus beobachten zu müssen, sondern aus der Bequemlichkeit der „Executive Lounge“ oder des „Champions Gardens“. Nur zwei Separees sind getauft auf die Namen von ehemaligen Bayern-Profis. Es gibt „Kalles Bar“ – und eine „Uli Hoeneß Lounge“. Auch in der nach dem aktuellen Ehrenpräsidenten benannten Räumlichkeit gibt es selbstverständlich eine Bar, und dazu: eine Vitrine mit Pokalen. Der Bayern-Präsident Herbert Hainer, 72, und der Unternehmer Max Viessmann, 37, empfangen die SZ in der Lounge, in der der Klub sonst seine Aufsichtsratssitzungen abhält.
Viessmann steigt beim FC Bayern ein„Es ist diesmal eher wie bei einer Hochzeit“
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Vereinspräsident Herbert Hainer und Unternehmer Max Viessmann erklären, warum der FC Bayern gerade jetzt Anteile verkauft, was der Unterschied zu früheren Deals ist – und was mit den Millionen passieren soll.
Interview von Uwe Ritzer und Philipp Schneider, München
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