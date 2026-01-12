Zum Hauptinhalt springen

Michael Olise beim FC Bayern„Noch ein bisschen kompletter als Robben“

Lesezeit: 4 Min.

Da zieht er nach innen, und niemand kann ihm folgen: Michael Olise erzielt das 3:1.
Da zieht er nach innen, und niemand kann ihm folgen: Michael Olise erzielt das 3:1. (Foto: Steffie Wunderl/Beautiful Sports International/Imago)

Beim 8:1 des FC Bayern gegen Wolfsburg ragt Michael Olise heraus. Und sein Gegenspieler erklärt, warum es ein nahezu aussichtsloses Unterfangen ist, gegen den Franzosen zu verteidigen.

Von Philipp Schneider

Der Wolfsburger Außenverteidiger Kilian Fischer war neun Jahre alt, als zum ersten Mal in der Geschichte des FC Bayern eine Münchner Flügelzange eine gegnerische Elf links und rechts zu packen bekam wie eine Grillzange das Rostbratwürstchen. Es war der 29. August 2009. Und das Würstchen war schon damals der VfL Wolfsburg.

FC Bayern besiegt Wolfsburg 8:1
:Es wird irrwitzig

Die Bayern besiegen den nur eine Halbzeit konkurrenzfähigen VfL Wolfsburg erbarmungslos mit 8:1, sechs Tore fallen nach der Pause. Der herausragende Michael Olise trifft zweimal – und Harry Kane so, dass man an der Physik zweifelt.

SZ PlusVon Philipp Schneider

