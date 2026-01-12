Der Wolfsburger Außenverteidiger Kilian Fischer war neun Jahre alt, als zum ersten Mal in der Geschichte des FC Bayern eine Münchner Flügelzange eine gegnerische Elf links und rechts zu packen bekam wie eine Grillzange das Rostbratwürstchen. Es war der 29. August 2009. Und das Würstchen war schon damals der VfL Wolfsburg.
Michael Olise beim FC Bayern„Noch ein bisschen kompletter als Robben“
Lesezeit: 4 Min.
Beim 8:1 des FC Bayern gegen Wolfsburg ragt Michael Olise heraus. Und sein Gegenspieler erklärt, warum es ein nahezu aussichtsloses Unterfangen ist, gegen den Franzosen zu verteidigen.
FC Bayern besiegt Wolfsburg 8:1:Es wird irrwitzig
Die Bayern besiegen den nur eine Halbzeit konkurrenzfähigen VfL Wolfsburg erbarmungslos mit 8:1, sechs Tore fallen nach der Pause. Der herausragende Michael Olise trifft zweimal – und Harry Kane so, dass man an der Physik zweifelt.
