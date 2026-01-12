Der Wolfsburger Außenverteidiger Kilian Fischer war neun Jahre alt, als zum ersten Mal in der Geschichte des FC Bayern eine Münchner Flügelzange eine gegnerische Elf links und rechts zu packen bekam wie eine Grillzange das Rostbratwürstchen. Es war der 29. August 2009. Und das Würstchen war schon damals der VfL Wolfsburg.