Das größte Kunststück, das der Fußballtrainer Vincent Kompany in seiner Zeit bei den Bayern vollbracht hat, ist wahrscheinlich noch gar nicht angemessen gewürdigt worden. Die Fußballwelt rühmt und der Boulevard fürchtet ihn zwar für seine Gabe, Pressekonferenzen abzuhalten, nach denen Schlagzeilen so rar sind wie gelernte Außenverteidiger im Kader des FC Bayern. Aber dass es Kompany hinbekommen hat, den Abschied von Thomas Müller nicht nur nicht zu verhindern, sondern sogar heimlich zu befürworten, ohne den Volkszorn auf sich zu ziehen, das darf als sein Meisterwerk gelten.
Trainer Vincent Kompany beim FC BayernEr ist so frei
Vincent Kompany ist an den Herausforderungen beim FC Bayern gewachsen, dafür wird er mit einem neuen Vertrag bis 2029 belohnt. Sogar der kleine Kader gerät ihm aktuell zum Vorteil. Und die prominenten Abschiede des Sommers.
Von Christof Kneer und Philipp Schneider, München
