Verletzung von Hiroki Ito:Dem FC Bayern bleibt nur noch eine Rest-Abwehr

Von Martin Schneider

Christoph Freund sprach, als hätte jemand in der Bayern-Kabine die Büchse der Pandora geöffnet. Die Büchse – eigentlich ein Vorratskrug, aber das klingt nicht so griffig – soll der griechischen Sage nach der Göttervater Zeus den Menschen aus Rache gesandt haben, weil sie das Feuer geraubt hatten. Aus ihr soll alles Unheil der Welt entwichen sein – und der Sportdirektor des FC Bayern zählte am Samstagabend zwar nicht alle, aber doch erstaunlich viele verschiedene Übel auf, die dem Klub gerade widerfahren.