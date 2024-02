Boey war damit der teuerste Wintertransfer der Liga. Bislang absolvierte der Rechtsverteidiger in der Bundesliga zwei Spiele für die Bayern, beim 0:3 in Leverkusen machte er als Linksverteidiger eine unglückliche Figur. Beim 0:1 in der Champions League am Mittwoch bei Lazio Rom war er nicht zum Einsatz gekommen.

Neben Boey stehen Trainer Thomas Tuchel derzeit zudem die verletzten Alphonso Davies, Kingsley Coman, Bouna Sarr und Serge Gnabry nicht zur Verfügung. Am Sonntag (17.30 Uhr) spielen die Münchner beim VfL Bochum.