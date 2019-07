23. Juli 2019, 08:26 Uhr FC Bayern in den USA Bis das Trommelfell reißt

Im angeblich lautesten Stadion der Welt beendet der FC Bayern in Kansas City seine diesjährige US-Tour gegen den AC Mailand.

Bei der Gelegenheit vertieft der Klub seine Partnerschaft mit Clark Hunt, einem der größten US-Sportunternehmer.

Vom Gastspiel der Münchner profitieren am Ende wohl beide Seiten.

Von Joachim Mölter

142 Dezibel sind so laut, dass es kaum zu ertragen ist. Im Alltag nervt ja schon ein Motorrasenmäher, und der bringt es in der Regel nicht mal auf 100 Dezibel. Bei 110 liegt die Schmerzgrenze, so laut ist es bei einem Rockkonzert. Um 140 Dezibel zu erleben, muss man sich schon auf dem Deck eines Flugzeugträgers neben einen startenden Düsenjet stellen. Bei 150 zerreißt es einem das Trommelfell.

76 000 Fans der Kansas City Chiefs fehlte also nicht mehr viel zum Trommelfellriss, als sie am 29. September 2014 ihr American-Football-Team gegen die New England Patriots anfeuerten. 142,2 Dezibel wurden damals gemessen, so steht es im Guinness-Buch der Rekorde, welches das Arrowhead Stadium seitdem als lauteste Freiluft-Arena der Welt führt. Genau dort beendet der FC Bayern München seine diesjährige USA-Tour: Nach Partien gegen den FC Arsenal (1:2) in Los Angeles sowie Real Madrid (3:1) in Houston, trifft das Team an diesem Dienstag (Ortszeit) in Kansas City auf den AC Mailand. "Das wird eine großartige Erfahrung für die Spieler des FC Bayern", verspricht Clark Hunt, 54.

Das Stadion in Kansas City sowie der dazugehörige Football-Klub sind im Besitz der Hunt Sports Group, und die wiederum gehört den vier Kindern des Gründers Lamar Hunt. Clark, der Zweitjüngste, führt die Geschäfte des Milliarden-Unternehmens. Allein der Wert der Chiefs wird auf 2,1 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Es ist kein Zufall, dass der FC Bayern in diesem Jahr bei der Familie Hunt vorbeischaut. Die besitzt nämlich auch den Fußball-Klub FC Dallas, und mit dem kooperieren die Münchner seit rund einem Jahr in Sachen Talentförderung. Die Texaner haben schon ihren Verteidiger Chris Richards zur U19 der Münchner geschickt. Und der FC Bayern schickt nun seine Profis zum Gegenbesuch - allerdings nach Kansas City.

Ohne die Hunts gäbe es wohl keinen Fußball in den USA

Dort profitieren beide Seiten in einem größeren Maß von dem Gastspiel: Der FC Bayern kann neue Fans im Mittleren Westen der USA erschließen und Clark Hunt sein Football-Stadion als geeignete Fußball-Arena für die WM 2026 präsentieren. Kansas City ist in der engeren Auswahl der Austragungsorte, wie er sagt; den Auftritt des FC Bayern hält er für "eine weitere Gelegenheit, dem US-Verband und der Fifa zu demonstrieren, was für ein großartiger Spielort das Arrowhead Stadium ist".

Beim Weltverband Fifa weiß man zwar nie genau, wie er was entscheidet, aber dass der US-Verband den Wunsch von Clark Hunt bei der Wahl der WM-Austragungsorte ignoriert, ist kaum vorstellbar. Jüngst beim Gold Cup sind Vorrundenspiele in Frisco ausgetragen worden, dem Vorort von Dallas, in dem die Kicker daheim sind. Ohne die im Ölgeschäft reich gewordenen Hunts aus Dallas, Texas, gäbe es in den USA wohl überhaupt keinen Fußball.

Lamar Hunt, der 2006 verstorbene Patron, war der größte Sport-Pionier der Sechzigerjahre. Anfang jenes Jahrzehnts gründete er einen Football-Klub, die späteren Kansas City Chiefs, und eine Football-Liga, die AFL. Die verschmolz bald mit der etablierten NFL zu dem Unternehmen, wie man es heute kennt. Auch der Begriff "Super Bowl" für das jährliche NFL-Finale stammt aus dem Hause Hunt: Seine Tochter Sharron prägte ihn, als sie von einem super hüpfenden Gummiball schwärmte, einem "Super Ball" - aber in ihrem texanischen Slang klang es wie "Super Bowl".