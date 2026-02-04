Der Job von Dietmar Hamann beim Fernsehsender Sky gehört zu den klar umrissenen in der Fußballbranche. Er hat ihn selbst mal so beschrieben: „Was ich tue, ist, meine Meinung zu äußern.“ Nicht selten kommt eine Meinung dabei heraus, die anschließende Boulevard-Schlagzeilen rechtfertigt, wonach der ehemalige Nationalspieler gegen den FC Bayern wütet, poltert oder stänkert, manchmal auch giftet oder schießt.