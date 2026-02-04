Zum Hauptinhalt springen

MeinungDayot UpamecanoDer nächste teure Vertrag – aber einer mit mehr Vor- als Nachteilen für die Bayern

Kommentar von Sebastian Fischer

Lesezeit: 2 Min.

Wahrscheinlich hat er einen Gegenspieler im Blick: Dayot Upamecano im Einsatz für den FC Bayern.
Wahrscheinlich hat er einen Gegenspieler im Blick: Dayot Upamecano im Einsatz für den FC Bayern. (Foto: Bernd Feil/Imago/M.i.S.)

Die Umstände von Dayot Upamecanos anstehender Vertragsverlängerung werden kritisiert. Doch sein Abschied hätte wohl schwerer gewogen.

Der Job von Dietmar Hamann beim Fernsehsender Sky gehört zu den klar umrissenen in der Fußballbranche. Er hat ihn selbst mal so beschrieben: „Was ich tue, ist, meine Meinung zu äußern.“ Nicht selten kommt eine Meinung dabei heraus, die anschließende Boulevard-Schlagzeilen rechtfertigt, wonach der ehemalige Nationalspieler gegen den FC Bayern wütet, poltert oder stänkert, manchmal auch giftet oder schießt.

