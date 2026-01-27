Wenn die Kameraeinstellung nicht täuscht, ist weit und breit niemand anwesend, der Dayot Upamecano verstehen könnte. Kein Bayer, kein Schwabe, kein Ostfriese. Auch kein Österreicher schiebt sich ins Bild. Zu sehen ist lediglich ein Stadion mit leeren Zuschauerrängen und im Hintergrund, im Strafraum, da tummeln sich lauter Franzosen. Wie das halt so ist, wenn Dayot Upamecano vor einem Länderspiel ein Training abhält mit seinen Kollegen von der französischen Nationalmannschaft und dabei gefilmt wird. Und doch zeigt das Video eindeutig, wie Upamecano in einem offenbar besonders emotionalen Trainingsmoment vor Freude in Richtung Eckfahne flitzt und laut jubelt: „Jaaaa! Das! Ist! Ü! Be! Raggend!“ Dabei intoniert er das Wort „überragend“ mit einem französischen Akzent, wie ihn Peter Ustinov in der Rolle des Detektivs Hercule Poirot nicht herrlicher hätte singen können. Es ist das Lieblingswort von Joshua Kimmich.