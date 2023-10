Die Abwehrsorgen des FC Bayern München werden größer. Innenverteidiger Dayot Upamecano fällt wegen seiner Muskelverletzung im linken Oberschenkel rund drei Wochen aus, wie verschiedene Medien am Mittwochmorgen berichteten. Kurz zuvor hatte der deutsche Fußball-Rekordmeister die Verletzung des Franzosen bestätigt, aber keine genaue Ausfallzeit benannt. Upamecanos Abwehrkollege Matthijs de Ligt dagegen ist nach seinen Kniebeschwerden wieder ins Lauftraining eingestiegen. Wann er zurückkehrt, ist noch unklar. Upamecano war zuletzt beim 3:0 gegen den SC Freiburg in der Schlussphase ausgewechselt worden. Wegen seiner Verletzung ist offen, ob der 24-Jährige im Topspiel bei Borussia Dortmund am 4. November wieder spielen kann.