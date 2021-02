Von Sebastian Fischer, München

Dayot Upamecano musste diesmal keinen einzigen Zweikampf gewinnen, keinem Stürmer Furcht einflößen und nicht mal einen Pass spielen, um im Mittelpunkt zu stehen. Er wurde beim 2:1 von RB Leipzig am Freitagabend gegen den FC Augsburg geschont, er soll ausgeruht sein für das Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool in der kommenden Woche. Und so saß er auf der Bank, als ein Bild-Interview mit Hasan Salihamidzic öffentlich wurde, in dem der Sportvorstand des FC Bayern bekanntgab, dass Upamecano von kommender Saison an in München verteidigt. "Ich habe davon gar nicht erfahren", sagte Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann, sichtlich genervt nach der Partie. Vor einem Spiel wolle er davon aber auch gar nichts wissen.

Es war im Grunde nur der Zeitpunkt der Bekanntgabe des Transfers - am Abend eines Leipziger Spiels -, der überraschend kam. Dass der französische Nationalspieler Upamecano, 22, im Sommer zum deutschen Rekordmeister wechselt, für eine festgeschriebene Ablösesumme von angeblich 43 Millionen Euro, hatte sich bereits angedeutet. Oft hatten beide Klubs und der Berater des Spielers das entsprechende Interesse bestätigt. Upamecano werde sich auf jeden Fall noch im Februar zwischen den Münchnern und dem Mitbewerber FC Chelsea entscheiden, hieß es zuletzt.

Was genau ihn letztendlich überzeugt hat, das ist noch nicht bekannt: Er ist der einzige Beteiligte, der dazu noch nichts gesagt hat. Es wird aber sicher nicht das schlechteste Argument in den Verhandlungen gewesen sein, dass der FC Bayern gerade in Besitz aller Pokale ist, die ein Fußballverein in einem Jahr gewinnen kann. Bekannt ist, dass Upamecano sich bereits mit Hansi Flick unterhalten hat. Und als vor ein paar Wochen mal wieder der sich ebenfalls im Sommer sehr deutlich anbahnende Weggang von Bayerns Abwehrchef David Alaba das Thema war, sagte der Trainer des FC Bayern: "Klar ist, wenn ein Spieler von der Qualität den Verein verlässt, dass der Verein natürlich dann auch einen anderen Spieler holen muss und holen wird."

Dass Upamecano ein Spieler ist, der über hohe Qualität verfügt, das weiß man allerspätestens seit dem Champions-League-Finalturnier im vergangenen Sommer. Upamecano verteidigte dort für Leipzig derart imposant, dass er auch in seiner Heimat in den Fokus rückte. Die hatte er schon 2015 als Jugendspieler des FC Valenciennes zu RB Salzburg nach Österreich verlassen. "Schon witzig, dass es die Leute in Frankreich überrascht, wie gut er ist. Uns ist das bis jetzt nicht verborgen geblieben ", sagte Leipzigs Marcel Sabitzer auf die Nachfrage eines französischen Journalisten. Zuvor hatte Upamecano im Viertelfinale Diego Costa von Atlético Madrid keine Chance gelassen, immerhin einem der wuchtigsten Angreifer, die man sich vorstellen kann. Ein paar Wochen nach dem Turnier in Lissabon debütierte Upamecano in Frankreichs Nationalelf.

Ein Innenverteidiger vom Typ Alabas fehlt vom Sommer an

Zumindest in Leipzig waren seine herausragende Zweikampfstärke und seine Dynamik aber schon weitaus länger berüchtigt. Dass gegen ihn selbst im Training niemand gerne spielen will, gehört zu den oft erzählten Anekdoten. Noch immer sagt man ihm zwar auch nach, dass er in jedem Spiel für einen Aussetzer gut ist, ein paar davon gab es auch in dieser Saison zu sehen. Dennoch spielt in Upamecano demnächst einer der besonders vielversprechenden jungen Verteidiger in Europa beim FC Bayern. 43 Millionen Euro für seine Ausstiegsklausel gelten in der Branche offenbar als gutes Geschäft - so eigenartig das auch klingt, während die Folgen der Pandemie Sparsamkeit empfehlen. Immerhin ist er aber nur in etwa halb so teuer, wie sein zukünftiger Kollege Lucas Hernández es im Sommer 2019 war.

Upamecano und Hernández, 24, so könnte zumindest theoretisch eine französische Münchner Innenverteidigung der Zukunft heißen. Im Finale der Klub-WM in Katar am Donnerstag, als die Münchner beim 1:0 gegen Tigres den sechsten von sechs Titeln gewannen, spielte Letzterer bereits auf Alabas angestammter Position als linker Innenverteidiger - allerdings nur, weil der Österreicher als Sechser eine Position weiter vorne aushalf. Eigentlich sieht Flick Hernández eher als Linksverteidiger, und dort gerade auch nur als Ersatz für Alphonso Davies. Andererseits ist Hernández nach jetzigem Stand der einzige Linksfuß im Münchner Kader der kommenden Saison, der in der Abwehrmitte spielen kann. Das muss nichts heißen, ist aber derzeit ein nicht unerhebliches Kriterium in Flicks System. Upamecano ist Rechtsfuß wie Niklas Süle, 25, wie der hochtalentierte Tanguy Nianzou, 18, und wie Jérôme Boateng, 32, dessen Vertrag ebenfalls ausläuft, der im Finale am Donnerstag wegen eines privaten Trauerfalls fehlte und "bis auf weiteres" fehlen wird, wie Flick in Katar sagte.

Wie eine junge Version Boatengs, so ist Upamecano als Spielertyp in der Vergangenheit oft beschrieben worden. Einen Innenverteidiger vom Typ Alabas, spielstark und eher flink als wuchtig, dürfte es in der Münchner Startelf der kommenden Saison dann wohl erst mal nicht mehr geben. Auch der 1,95 Meter große Süle ist ja eher ein körperbetont agierender Abwehrspieler. Dann wird das Spiel der Bayern auch anders klingen, nicht mehr mit Kommandos in Alabas Wienerisch. Sondern womöglich mit solchen mit französischem Akzent.

Dass es ihm liegt, auf dem Fußballplatz Kommandos zu geben, das erfuhr Upamecano übrigens nach eigener Erzählung auf eindrückliche Weise: Als Kind stotterte er beim Sprechen, ging zum Logopäden, nur beim Fußball hatte er das Problem nicht. Es sei wie eine Transformation gewesen, sobald er den Platz betrat.