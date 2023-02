Kommentar von Martin Schneider

Auf gar keinen Fall hätte am Sonntagabend jemand Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic darauf hinweisen dürfen, dass Union Berlin erst am Donnerstag 90 anstrengende Minuten gegen Ajax Amsterdam gespielt hatte, während der FC Bayern gleichzeitig eine spielfreie Woche genoss. Und hoffentlich haben Kahn und Salihamidzic auch nicht mitbekommen, dass Union-Trainer Urs Fischer in seiner schweizerdeutschen Sprachmelodie das 0:3 seiner Mannschaft weganalysierte und sich einfach nicht so richtig ärgern wollte.